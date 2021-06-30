Не для поїздок. МОЗ назвав основну мету запровадження Covid-сертифікатів

Сертифікат можна буде отримати у сімейного лікаря, щоб не створювати додаткові навантаження на центри вакцинації й мобільні бригади

Попередньо, сертифікат буде діяти рік

Covid-сертифікати в Україні запроваджують, в першу чергу, для внутрішнього використання на випадок нового локдауну. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер в коментарі ТСН.

Зазначається, що в оновленому застосунку «Дія» впродовж місяця сертифікат з’явиться для майже для 600 тисяч українців, які вже отримали дві дози щеплення.

«Всі вакцини, які є в Україні, є безпечними і я рекомендую їх максимально використовувати. Все що зараз робиться – це не для того, щоб хтось на море поїхав. Хоча це так само важливо і ми також хочемо піти якось у відпустку. Ми це робимо не для поїздок, а і щоб використовувати цей сертифікат всередині країни. Для того, зокрема, якщо ми восени підемо на локдаун, (сподіваюсь, що цього не буде, але ми маємо думати наперед), тоді ми можливо дозволимо працювати тому бізнесу, у якого всі співробітники й відвідувачі будуть провакциновані, наприклад, спортзал», – сказав заступник міністра.

За його словами, сертифікат можна буде отримати у сімейного лікаря, щоб не створювати додаткові навантаження на центри вакцинації й мобільні бригади. Видаватись він буде двома мовами – українською та англійською.

«Ц й документ взагалі із 2005 року працює, зараз змінили форму під Covid і його можна використовувати», – заявив Кучер.

Окремо він зазначив, що перші сотні тисяч провакцинованих українців у тестовому режимі зможуть отримати інформацію у застосунку «Дія», який можна використовувати для перетину кордону з ЄС.

Для цього головною умовою є те, щоб люди самостійно проконтролювали чи внесли інформацію про їхнє щеплення до бази. Але гарантувати перетин кордону не можуть, адже все будуть вирішувати прикордонники на місцях. Зараз виникають складнощі і з тим, що країни ЄС ще самі не узгодили всі деталі.

Попередньо, ковід-сертифікат в Україні буде діяти рік.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про початок бета-тестування сертифікатів вакцинації від коронавірусу в Україні. Як написав міністр у Facebook, сертифікати будуть доступні в мобільному застосунку «Дія» з 1 липня.

Натомість «Главкому» стало відомо, що видача українцям паспортів про вакцинацію від Covid-19 відкладається.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко (на той момент – головний санітарний лікар) обіцяв, що Covid-паспорти запрацюють до 1 липня.

До слова, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації.