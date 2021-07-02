Туреччина суттєво послабила карантин: що змінилось

У Туреччині вже немає обмежень на кількість відвідувачів у закладах харчування

Влада Туреччини дозволила відвідувати громадські місця та подорожувати всередині країни

Уряд Туреччини скасував більшість карантинних обмежень і дозволив пересування всередині країни.

«Із 1 липня 2021 року влада Туреччини скасувала карантинні обмеження. Повністю знімається нічна комендантська година, комендантська година вихідного дня; знято всі обмеження на користування міжміським і міським громадським транспортом, включаючи ліміт на кількість пасажирів і вікові групи (до 18 і 65+)», – йдеться у повідомленні пресслужби Генерального консульства України в Стамбулі.

У країні знімаються обмеження на відвідання громадських місць таких як парки, сади, кемпінги, місця для пікніка чи відпочинку. Також працюють кінотеатри. Немає обмежень на кількість відвідувачів у закладах харчування.

Окрім того, турецька влада дозволила виконання музики у закладах до 24 години, а у готелях, хостелах та пансіонах дозволяється проведення будь-яких видів розваг і заходів з урахуванням правил і заходів МОЗ країни. У Туреччині також дозволено проведення концертів, фестивалів і дитячих таборів за умови наявності на 1 людину мінімум 4 квадратних метрів простору на відкритих майданчиках і 6 квадратних метрів в закритих приміщеннях. Державні установи та організації переходять на нормальний робочий режим. Водночас робота кальянних залишається під забороною до наступного розпорядження.

Нагадаємо, напередодні українські мандрівники зазнали непрємностей через затримку авіаресів до Туреччини. Так, зранку 1 липня стало відомо про те, що сотні українських туристів не можуть вилетіти з «Борисполя» до Туреччини. Затримка рейсів відбулась з причин, на які не може вплинути аеропорт.

В аеропорту «Бориспіль» повідомили про зміну розкладу рейсів з України до Туреччини.

Ввечері 1 липня Україна і Туреччина узгодили питання надання дозволів на польоти чартерних рейсів.