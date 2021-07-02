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    Туреччина суттєво послабила карантин: що змінилось

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    У Туреччині вже немає обмежень на кількість відвідувачів у закладах харчування - Туреччина суттєво послабила карантин: що змінилось
    У Туреччині вже немає обмежень на кількість відвідувачів у закладах харчування
    Фото з відкритих джерел

    Влада Туреччини дозволила відвідувати громадські місця та подорожувати всередині країни

    Уряд Туреччини скасував більшість карантинних обмежень і дозволив пересування всередині країни.

    «Із 1 липня 2021 року влада Туреччини скасувала карантинні обмеження. Повністю знімається нічна комендантська година, комендантська година вихідного дня; знято всі обмеження на користування міжміським і міським громадським транспортом, включаючи ліміт на кількість пасажирів і вікові групи (до 18 і 65+)», – йдеться у повідомленні пресслужби Генерального консульства України в Стамбулі.

    У країні знімаються обмеження на відвідання громадських місць таких як парки, сади, кемпінги, місця для пікніка чи відпочинку. Також працюють кінотеатри. Немає обмежень на кількість відвідувачів у закладах харчування.

    Нагадаємо, напередодні українські мандрівники зазнали непрємностей через затримку авіаресів до Туреччини. Так, зранку 1 липня стало відомо про те, що сотні українських туристів не можуть вилетіти з «Борисполя» до Туреччини. Затримка рейсів відбулась з причин, на які не може вплинути аеропорт.

    В аеропорту «Бориспіль» повідомили про зміну розкладу рейсів з України до Туреччини.

    Ввечері 1 липня Україна і Туреччина узгодили питання надання дозволів на польоти чартерних рейсів.

    Читайте також: У «Борисполі» попередили про зміну графіків рейсів до Туреччини. Що відомо
    Теги: Туреччина відпочинок туризм аеропорт карантин мандрівка харчування комендантська година
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    Туреччина суттєво послабила карантин: що змінилось