Туреччина суттєво послабила карантин: що змінилось
Влада Туреччини дозволила відвідувати громадські місця та подорожувати всередині країни
Уряд Туреччини скасував більшість карантинних обмежень і дозволив пересування всередині країни.
«Із 1 липня 2021 року влада Туреччини скасувала карантинні обмеження. Повністю знімається нічна комендантська година, комендантська година вихідного дня; знято всі обмеження на користування міжміським і міським громадським транспортом, включаючи ліміт на кількість пасажирів і вікові групи (до 18 і 65+)», – йдеться у повідомленні пресслужби Генерального консульства України в Стамбулі.
У країні знімаються обмеження на відвідання громадських місць таких як парки, сади, кемпінги, місця для пікніка чи відпочинку. Також працюють кінотеатри. Немає обмежень на кількість відвідувачів у закладах харчування.
Нагадаємо, напередодні українські мандрівники зазнали непрємностей через затримку авіаресів до Туреччини. Так, зранку 1 липня стало відомо про те, що сотні українських туристів не можуть вилетіти з «Борисполя» до Туреччини. Затримка рейсів відбулась з причин, на які не може вплинути аеропорт.
В аеропорту «Бориспіль» повідомили про зміну розкладу рейсів з України до Туреччини.
Ввечері 1 липня Україна і Туреччина узгодили питання надання дозволів на польоти чартерних рейсів.