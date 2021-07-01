  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Вірус Delta став найпоширенішим у США

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вірус Delta став найпоширенішим у США - Вірус Delta став найпоширенішим у США
    Вірус Delta став найпоширенішим у США
    Фото з відкритих джерел

    Кількість випадків зараження коронавірусом штаму Delta – не менше 40% в країні

    Випадки зараження коронавірусом штаму Delta стали найпоширенішими на території Сполучених Штатів. Доля випадків Delta - не менше ніж 40% усіх нових випадків зараження коронавірусом в країні. Про це повідомляє американське видання The New York Times.

    У компанії Helix (Каліфорнія) повідомили, що Delta – це одна з мутацій коронавірусу SARS-CoV-2, який вперше виявили в Індії. Він став доволі швидко найпоширенішим у США.

    Компанія створила кілька комп’ютерних моделей, які свідчать про те, що кількість випадків зараження коронавірусом штаму Delta – не менше 40% в країні. Модель було створено на основі 27,7 тисячі випадків зараження коронавірусом в країні.

    Кількість випадків зараження штамом «Гамма» (Бразилія) – 15%, а штамом «Альфа» (Велика Британія) – 20%.

    Чому Delta так швидко розповсюджується країною – невідомо.

    Довідка. Delta – це новий штам вірусу Covid-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза контагіозніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталення виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом Covid-19.

    Теги: США Індія Велика Британія Бразилія вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вірус Delta став найпоширенішим у США