Вірус Delta став найпоширенішим у США

Кількість випадків зараження коронавірусом штаму Delta – не менше 40% в країні

Випадки зараження коронавірусом штаму Delta стали найпоширенішими на території Сполучених Штатів. Доля випадків Delta - не менше ніж 40% усіх нових випадків зараження коронавірусом в країні. Про це повідомляє американське видання The New York Times.

У компанії Helix (Каліфорнія) повідомили, що Delta – це одна з мутацій коронавірусу SARS-CoV-2, який вперше виявили в Індії. Він став доволі швидко найпоширенішим у США.

Компанія створила кілька комп’ютерних моделей, які свідчать про те, що кількість випадків зараження коронавірусом штаму Delta – не менше 40% в країні. Модель було створено на основі 27,7 тисячі випадків зараження коронавірусом в країні.

Кількість випадків зараження штамом «Гамма» (Бразилія) – 15%, а штамом «Альфа» (Велика Британія) – 20%.

Чому Delta так швидко розповсюджується країною – невідомо.

Довідка. Delta – це новий штам вірусу Covid-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза контагіозніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталення виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом Covid-19.