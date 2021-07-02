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    В Україні нові правила в'їзду з країн поширення штаму «Дельта». Що відомо

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    Перш за все буде проводитися контроль стану здоров&rsquo;я прибулих з країн, де штам коронавірусу &laquo;Дельта&raquo;&nbsp; &nbsp;вже поширений - В Україні нові правила в'їзду з країн поширення штаму «Дельта». Що відомо
    Перш за все буде проводитися контроль стану здоров’я прибулих з країн, де штам коронавірусу «Дельта»   вже поширений
    Фото: З відкритих джерел

    Для перетину державного кордону іноземцям потрібно пройти експрес-тестування

    З 2 липня іноземцям та особам без громадянства, а також українцям, які прибули з країн з найбільшою кількістю випадків штаму «Дельта», при в'їзді до України доведеться пройти експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу. Відповідні зміни вніс Кабінет міністрів. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

    «Перш за все ми будемо проводити контроль стану здоров’я прибулих з країн, де цей штам коронавірусу («Дельта» – ред.) вже поширений. Для цього розгорнуть пункти тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 у пунктах пропуску через державний кордон», – зазначив чиновник.

    Кузін додає, що для перетину державного кордону іноземцям (крім тих, хто має посвідку на постійне проживання в Україні) та особам без громадянства старше 12 років, які прибули з Індії, Великої Британії, Російської Федерації, Португалії або перебували на їх території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів, «потрібно пройти безпосередньо в пунктах пропуску (пунктах контролю) експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2».

    «За наявності негативного результату їм дозволять потрапити в Україну. У разі відсутності такого результату або відмови від тестування прикордонник відмовляє такій особі у перетині державного кордону», – йдеться у повідомленні.

    Водночас громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України (крім тих хто молодше 12 років) та прибули в Україну з вище зазначених країн або перебували на їх території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів також здійснюють експрес-тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 безпосередньо в пунктах пропуску. В разу позитивного результату вони підлягають обов’язковій самоізоляції або обсервації.

    Тим часом, Міністерство охорони здоров'я Єгипту видало нові правила для вакцинованих проти Covid-19 людей, які приїжджають до країни.

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    Теги: лікар іноземці кордон коронавірус
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    В Україні нові правила в'їзду з країн поширення штаму «Дельта». Що відомо