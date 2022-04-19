Львів: прем'єр Польщі відвідав переселенців та поранених (фото)

Модульне містечко облаштували для переселенців і вже заселяються мешканці

Прем‘єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідав перших мешканців модульного містечка у Львові.

Сьогодні тут зареєстровано вже 250 українців. Модульне містечко облаштували для переселенців і вже заселяються мешканці. Ці будинки — подарунок Львову від польського уряду за сприяння Міністерства розвитку громад та територій.

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що вже зараз триває облаштування у Львові трьох таких містечок, де комфортного зможуть проживати тисячі людей.

«Також разом з польсько-українською делегацією відвідали наших воїнів і переселених українців, які постраждали від російських обстрілів. Польський прем‘єр виявив бажання придбати для лікарні МРТ-апарат», – розповів Садовий.

«Нашою ціллю було збудувати це містечко в короткі терміни спільними зусиллями, аби тут могли оселитись ті люди, які, на жаль, не мають куди податись через війну. Зараз тут розміщуються, зокрема, батьки з дітьми, які приїхали зі Сходу України — Маріуполя, Бучі, Донецька та інших міст. Ми не можемо залишити наших друзів та сусідів наодинці. Серце Європи б'ється в Україні. Нам важливо єднатись, аби забезпечити спокій у cвіті», — зазначив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.