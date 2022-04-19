Як працює «швидка» під час комендантської години: роз'яснення МОЗ

Лікарі виїжджають на виклики навіть під час комендантської години

МОЗ просить українців викликати медиків лише за невідкладних станів та таких, що загрожують життю й здоров’ю

У Міністерстві охорони здоров’я запевняють, що «швидка» допомога і під час війни працює цілодобово. Лікарі виїжджають на виклики навіть під час комендантської години.

Водночас «швидка» може затриматися, якщо у місті оголошено повітряну тривогу, або взагалі не приїхати у випадку активних бойових дій.

У МОЗ наголосили, що пацієнтам потрібно пам’ятати умови, за яких викликають «швидку». Телефонувати на номер 103 варто за невідкладних станів та таких, що загрожують життю та здоров’ю людини й можуть призвести до різкого погіршення стану у разі ненадання екстреної медичної допомоги. Зокрема, викликати бригаду потрібно при критичних кровотечах, проблемах із диханням або за його відсутності тощо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, яку кількість українських лікарень треба відбудовувати після обстрілів росіян.