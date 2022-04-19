Нацгвардієць збив безпілотник росіян з автомата Калашнікова

Гвардієць збив вороже БПЛА, використавши лише автомат

Строковик Національної гвардії України збив на Луганщині ворожий безпілотник зі своєї штатної зброї АК-74. Про це повідомила пресслужба Нацгвардії.

«Я отримав інформацію від командира про те, що в нашу зону залетів ворожий безпілотний апарат. Потім я почув звук, а далі й саму ціль. На висоті 200-300 метрів його було досить добре видно. Далі все швидко: я приєднав ріжок і відкрив вогонь. Відстріляв один магазин, а на другому – він вже почав розвертатися і летіти в мій бік. У мене лишалось ще кілька патронів. Стрельнув – і цей безпілотник вже колом пішов до низу, а далі я почув вибух!», – розповідає гвардієць із позивним Клапан.

Зазначається, що, згідно з характеристиками, збитий апарат здатний передавати відео на відстань до 120 км. Ціна комплексу на рівні 18 мільйонів рублів, а вартість літального апарату – близько 5-7 млн рублів. БПЛА можуть нести на борту вибухові засоби для враження живої сили.