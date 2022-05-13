Люди у Маріуполі змушені шукати їжу на смітниках і стояти у чергах (фото, відео)

Через дії рашистів маріупольці змушені шукати їжу на смітниках та стояти за харчами у довжелезних чергах

Рашисти змушують людей у Маріуполі стояти у довжелезних чергах за продуктовими наборами. Вони привозять у місто харчів значно менше, ніж там проживає людей, тому усім не вистачає. Через неможливість отримати допомогу, люди похилого віку збирають залишки їжі у смітті. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив відео, на якому мешканці заблокованого міста намагаються отримати хоч якісь продукти.

Під роликом Андрющенко опублікував ще фотографію з мішками сміття, де щось шукає літня жінка. «Гуманітарна ситуація в реальності й пропаганді. Реальність: на відео – щоденні черги за їжею в «Метро». Там, де на 150 тисяч населення аж 3 тисячі продуктових наборів щодня від окупантів. На фото: люди похилого віку через неможливість отримати допомогу та їжу в «гуманітарних штабах» вимушені збирати залишки їжі у смітті», – написав радник міського голови. У відеоролику можна побачити багато людей, які стоять перед колишнім торговим центром «Метро», який тепер перетворився у так званий «центр допомоги» – на фасаді цієї будівлі нова вивіска з написом: «Центр помощи. Единая Россия. Информация, столовая, мед.помощь».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кадировці заради забави стріляють у житлові будинки і руйнують машини маріупольців, заїжджаючи на них на танку.

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