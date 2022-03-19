Окупанти силою вивезли до Росії тисячі маріупольців

Мер Маріуполя розповів про фашистські методи росіян у місті

Окупанти насильно вивозять до Росії жителів Маріуполя. Лише за останній тиждень на російську територію відправлено кілька тисяч маріупольців. Про це заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

«За останній тиждень кілька тисяч маріупольців було вивезено на територію Росії. Окупанти незаконно вивозили людей із Лівобережного району та сховища у будівлі спорт-клубу, де від постійних бомбардувань ховалося понад тисячі людей (переважно жінки та діти). У цих районах точилися бойові дії. Для збереження життів маріупольців ЗСУ відійшли від місць масового скупчення людей, чим і скористалася сторона агресора», – розповів Бойченко.

За його словами, захоплених маріупольців вивозили до «фільтраційних таборів», де окупанти перевіряли телефони та документи людей, а після перевірки частину маріупольців перенаправляли до віддалених міст Росії, доля інших залишається невідомою.

«Те, що сьогодні роблять окупанти – знайоме старшому поколінню, яке застало жахливі події Другої світової війни, коли нацисти насильно захоплювали людей. Складно уявити, щоб у 21 столітті людей насильно вивозили в іншу країну. Мало того, що російські війська знищують наш мирний Маріуполь, вони пішли ще далі і почали вивозити маріупольців. Всі військові злочини з боку РФ мають отримати найжорсткіше покарання», – зазначив Бойченко.

Нагадаємо, раніше окупанти розбомбили завод «Азовсталь» (відео).

Також із Маріуполя евакуювали ще пів тисячі осіб.

Як відомо, під завалами драмтеатру в Маріуполі залишається 1300 людей, їхня доля невідома, – Денісова.

Напередодні Зеленський звернувся до мешканців заблокованих і розбомблених міст (відео).

Крім того, мер Маріуполя показав жахливий стан міста (фото).

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