Окуповані території: рашисти хочуть підкупити мешканців за свідчення проти захисників Маріуполя

В окупований Херсон прибула група вербувальників в яку входять співробітники ФСБ

Окупанти продовжують акції залякування та фільтрації населення окупованих територій. В селі Безіменне Донецької області під час фільтраційних заходів рашисти пропонують людям грошову компенсацію за зруйноване житло в обмін на згоду «свідчити» проти українських захисників в Маріуполі, повідомляє Головне управління розвідки.

У Бердянську окупанти включають звуковий сигнал тривоги. Одночасно наказують всім зачиняти вікна, двері та не залишати домівок. Так росіяни переконують місцеве населення, що збройні сили України збираються застосувати в місті хімічну зброю.

В окупований Херсон прибула група вербувальників в яку входять співробітники ФСБ, офіцери «міністерства держбезпеки ДНР» і представники ПВК «Ліга» (колишня «Вагнер»). Їхнє завдання – знайти людей, які погодяться працювати у «спецслужбах ДНР». Паралельно проводяться показові фільтраційні заходи щодо патріотично налаштованих місцевих.

За час перебування вказаної групи було закатовано та вбито до 50 осіб цивільного населення. Близько 120 мешканців Херсона було викрадено. Наразі їхнє місцеперебування не відомо.

12 травня зазначена група прибула до місцевого СІЗО де проводила так звану «мобілізацію» серед утримуваних осіб. З приміщення було чутно стрілянину з автоматичної зброї.

До слова, у Мелітополі рашисти вивозять продовольство в Крим та грабують дитсадки.