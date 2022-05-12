Евакуація поранених бійців з «Азовсталі»: Верещук зробила важливу заяву

Міністр закликала політиків, журналістів і громадських діячів утриматися від коментарів про зміст переговорів

Україна веде перемовини про евакуацію з території комбінату «Азовсталь» лише 38 важкопоранених військовослужбовців. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Зараз ми проводимо переговори лише про 38 важкопоранених (лежачих) бійців. Працюємо покроково. Обміняємо 38 важких, потім будемо рухатися далі. Зараз немає перемовин про обмін 500 або 600 людей, про що повідомляють деякі ЗМІ», – написала Верещук у телеграмі в четвер.

Міністр закликала політиків, журналістів і громадських діячів утриматися від коментарів про зміст переговорів, оскільки вони не лише дезінформують і дезорієнтують суспільство, а і шкодять переговорному процесу.

«Я дуже прошу. Йдеться про життя людей. Утримайтеся від публічних коментарів про те, чого не знаєте. Якщо все вийде, і ми витягнемо людей, потім робіть, що хочете. А зараз прошу бути відповідальними та не заважати», – підсумувала Верещук.

Нагадаємо, що у Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

Заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар заявив, що для порятунку захисників Маріуполя потрібна підтримка «третьої сторони».

Тим часом петиція дружини командира полку «Азов» Катерини Прокопенко до генсека ООН Антоніу Гутерреша із закликом застосувати процедуру extraction для українських військових, які заблоковані на «Азовсталі» в Маріуполі, набрала понад 1 млн підписів.

Також дружини захисників Маріуполя зустрілися із Папою Римським Франциском, попросивши його взяти участь у вирішенні долі військовослужбовців полку «Азов».