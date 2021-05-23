Трагедія на фестивалі: біля Кам’янця-Подільського впала повітряна куля з туристами

Цими днями у Кам’янці-Подільському проходить щорічний фестиваль повітроплавання

На борту повітряної кулі перебував пілот і п’ятеро пасажирів – жителі Хмельницького і Кам’янець-Подільського

Пізно ввечері у суботу, 22 травня, поблизу Кам’янця-Подільського Хмельницькій області впала повітряна куля з людьми на борту: одна людина загинула, ще п’ятеро отримали травми.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції області на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався поблизу села Кульчіївці Кам’янець-Подільського району. На борту повітряної кулі перебував пілот і п’ятеро пасажирів – жителі Хмельницького і Кам’янець-Подільського.

Одна людина загинула, ще п’ять осіб, серед яких і пілот, отримали травми різного ступеня тяжкості», — повідомили в поліції.

Місце падіння повітряної кулі, фото: Нацполіція

Як зазначає місцеве видання Vdalo.info, повітряна куля зачепила кошиком електричну лінію. Це й спричинило перекидання кошику в якому знаходилися люди.

Зазначається, що усі постраждалі отримали значні травми. Двох із них госпіталізовано до Кам’янець-Подільської міської лікарні з переломами.

Співробітники поліції почали досудове розслідування за ч. 3 статті 281 Кримінального кодексу України – порушення правил повітряних польотів. Правоохоронці з’ясовують обставини події.

ЗМІ додає, що саме в ці дні в Кам’янці-Подільському проходить щорічний фестиваль повітроплавання.