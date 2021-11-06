Людям з підробленими сертифікатами дозволять вакцинуватися

Особи, які раніше придбали фальшивий сертифікат, зможуть отримати вакцину від коронавірусу

У Міністерстві охорони здоров'я працюють над «ковідною амністією» – можливістю зробити щеплення від коронавірусу для тих, хто купив підроблені документи про вакцинацію. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє «Укрінформ».

«Ми відпрацьовуємо зараз можливість так званої ковідної амністії. Якщо людина купила сертифікат, приходить до лікаря, він бачить, що не може зробити щеплення. Нам потрібно це прибрати, ми працюємо над моделлю, як це зробити», – заявив Ляшко.

За словами Ляшка, перевірятимуться й випадки, коли до лікарні потрапляли вакциновані. Для їхнього дослідження буде створено комісію.

Частка вакцинованих хоча б однією дозою серед госпіталізованих – від 4 до 6%, зазначив міністр.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я України завершився конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України. Переможницею стала Наталія Гусак, яка нині працює на посаді заступниці голови Чернівецької облдержадміністрації.

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 6084 про посилення відповідальності за підробку Covid-документів.

У жовтні поточного року правоохоронці викрили чоловіка за підроблення довідок про ПЛР-тести українських та закордонних лабораторій. Правопорушником виявився киянин, 1973 року народження. Слідчі повідомили йому про підозру.