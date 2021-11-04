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    Киянин підробляв довідки про ПЛР-тести українських та закордонних лабораторій

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    Правоохоронці викрили порушника у жовтні цього року - Киянин підробляв довідки про ПЛР-тести українських та закордонних лабораторій
    Правоохоронці викрили порушника у жовтні цього року
    фото: Нацполіція

    Чоловік продавав фальшиву документацію клієнтам туристичних фірм для виїзду за кордон

    Столичні слідчі повідомили про підозру чоловіку за підроблення довідок про ПЛР-тести українських та закордонних лабораторій. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    У жовтні поточного року правоохоронці викрили чоловіка за підроблення довідок про ПЛР-тести українських та закордонних лабораторій. Правопорушником виявився киянин, 1973 року народження.

    Поліцейські встановили, що фальшиві документи передавалися клієнтам туристичних фірм для виїзду за кордон. Також правопорушник продавав несправжні медичні картки для проведення вакцинації.

    Вартість довідок становила від 450 до 850 гривень, але фактично тестування не проводилося.

    Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1, 3 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

    Наразі тривають слідчі дії для встановлення осіб, які скористалися послугами та використали підроблені документи.

    Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 6084 про посилення відповідальності за підробку Covid-документів.

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    Теги: Національна поліція України Київ кримінал документи вакцинація коронавірус
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    Киянин підробляв довідки про ПЛР-тести українських та закордонних лабораторій