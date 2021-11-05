Ляшко визначився, хто має стати очільником Нацслужби здоров'я

Переможницю конкурсу Наталію Гусак має затвердити на посаді голови НСЗУ Кабінет міністрів

У Міністерстві охорони здоров’я України завершився конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України. Переможницею стала Наталія Гусак, яка нині працює на посаді заступниці голови Чернівецької облдержадміністрації. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

«Я вважаю, що на цій посаді має бути не візіонер, а людина з менеджерьким досвідом», – оцінив Ляшко переможницю конкурсу.

За його словами, Наталія Гусак має управлінський досвід та досвід співпраці з медициною в регіоні.

Перший етап конкурсу проводили експерти МОЗ за участю депутатів Верховної Ради і міжнародних експертів.

На другому етапі троє фіналістів проходили особисту співбесіду з міністром охорони здоров’я.

За словами Віктора Ляшка, з-поміж трьох фіналістів саме Наталія Гусак набрала найбільшу кількість балів.

Тепер переможницю конкурсу має затвердити на посаді голови НСЗУ Кабінет міністрів.

Нагадаємо, 27 травня Кабінет міністрів оголосив повторний конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Прийом документів тривав до 2 червня. Ляшко був переконаний, відомство може очолити професіонал, який буде «працювати на результат і вболіває за медицину».

Проте, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не зміг з першої спроби визначитись із переможцем конкурсу на голову Національної служби здоров’я України (НСЗУ), яка є головним розпорядником коштів для фінансування медичної системи.

Наразі обов’язки голови НСЗУ тимчасово виконує Дмитро Самофалов.