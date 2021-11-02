Рада попередньо криміналізувала підробку Covid-сертифікатів

За підробні сертифікати про вакцинацію можуть карати тривалим ув'язненням

За підробні сертифікати про вакцинацію можуть карати тривалим ув'язненням

Верховна Рада схвалила законопроєкт про посилення відповідальності за підробку Covid-документів

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 6084 про посилення відповідальності за підробку Covid-документів. Відповідне рішення сьогодні схвалили 282 депутати, повідомляє «Главком».

Також нардепи підтримали пропозицію скорочення наполовину строків подання пропозицій та правок до другого читання.

Законопроєкт має реєстраційний номер 6084 та передбачає суттєве посилення відповідальності за підробку сертифікатів про вакцинацію, його ініціатором є голова уряду Денис Шмигаль.

Документом вносяться зміни до Кримінального кодексу України. Зокрема, за використання підробних документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень, пропонується штрафувати людей на суму від однієї до двох тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17–34 тис. грн) або карати обмеженням волі на строк до двох років.

Покарання для медичних працівників за внесення завідомо неправдивих відомостей до медичної документації щодо проведення профілактичних щеплень планують встановити на рівні штрафу від двох чотирьох тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34–68 тис. грн) або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Нагадаємо, МОЗ розповів, скільки років триватиме вакцинація в Україні.

До слова, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати.

До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.