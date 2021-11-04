Суди збільшили штрафи за підробку covid-документів: скільки платять українці

У Чернівецькій області чоловік підробив два міжнародних свідоцтва про covid-вакцинацію – для себе і для дружини

Обвинувачені громадяни України демонстрували прикордонникам фальшиві меддокументи з метою уникнення самоізоляції

В Єдиному державному реєстрі судових рішень почали з’являтися вироки, в яких суми штрафів за підробку міжнародного свідоцтва про covid-вакцинацію є значно вищими, аніж були раніше. Якщо в останні два місяці поширеною практикою у судах простежувалося винесення штрафів від 680 до 850 грн за фальшиві covid-документи, то нині є випадки, коли обвинувачені повинні сплатити понад 4 тис. грн штрафу.

Як повідомляє «Главком», Володимир-Волинський міський суд Волинської області виніс два вироки, якими призначив чималі стягнення з порушників.

У першому випадку визнано винним директора ТОВ «Надія Вуд», який замовив у невідомої особи підробне міжнародне свідоцтво про вакцинацію від Covid-19. Так зване свідоцтво містило реквізити комунального некомерційного підприємства «Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» з підробленими підписом лікаря та печаткою. Насправді ж обвинувачений жодного щеплення не робив.

Керівник підприємства показав фейковий документ під час перетину українського кордону, сподіваючись уникнути самоізоляції. У підсумку порушник заплатить 4,2 тис. грн штрафу.

Аналогічну суму штрафу суд виписав начальнику хмельницької АЗС «Авантаж 7». Чоловік замовив у невідомої особи фальшиве міжнародне свідоцтво про covid-вакцинацію на бланку «Центру первинної медико-санітарної допомоги «Садгора №3» Рівненської обласної ради. Обвинуваченого викрили прикордонники під час в’їзду до України.

Також чоловік оплатить 1 тис. грн за проведення судової технічної експертизи.

Крім цього, Глибоцький районний суд Чернівецької області 2 листопада оштрафував на 2,5 тис. грн чоловіка, який підробив два міжнародних свідоцтва про covid-вакцинацію – для себе і для дружини. Фейкові документи обвинувачений виготовив за допомогою лазерного принтера на бланку Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні.

У результаті чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості.

Нагадаємо, що міністерство внутрішніх справ повідомляло про 800 відкритих кримінальних справ за фактом підробки covid-сертифікатів.

Нещодавно в аеропорту «Бориспіль» під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у колишньої нардепки Надії Савченко та її сестри Віри сертифікати вакцинації проти Covid-19 із явними ознаками підробки.

Надія Савченко запевняє, що не підробляла і не купувала Covid-сертифікат.

Раніше Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова попередила, щоб продавці і покупці підроблених ПЛР-тестів і Covid-сертифікатів не очікували від неї пощади.

Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочалися 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.

У разі відсутності covid-документів під час міжобласних автомобільних перевезень пасажирам загрожуватиме штраф до 34 тисяч гривень.