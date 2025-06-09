«Маємо чимало шкоди». Стало відомо про наслідки нічної атаки РФ на Черкащину

«Травмованих немає. Однак маємо чимало шкоди від уламків», – заявив Табурець

У Черкаському районі пошкоджено чотири будинки, господарська споруда

На Черкащині у ніч на 9 червня знешкоджено 33 російські БпЛА: є пошкодження будинків, господарств, автівок. Як передає «Главком», про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, з ночі на Черкащині працювали сили ППО. «Травмованих немає. Однак маємо чимало шкоди від уламків», – заявив посадовець.

Так, у Черкаському районі пошкоджено чотири будинки, господарська споруда, понівечений автомобіль. Також було займання лісу на площі 2 га: воно ліквідоване.

5 фото На весь екран







фото: Telegram / Ігор Табурець

У Золотоніському районі пошкоджено чотири будинки, господарські споруди, гараж, а також їдальня на території приватного підприємства. Табурець додав, що наразі ці дані попередні, робота триває.

Нагадаємо, у ніч на 9 червня Росія масовано атакувала Сумщину. Мер Конотопа Артем Семеніхін написав у своєму Telegram-каналі, все небо в області червоне від цілей, передає «Главком». «Все небо в області червоне від цілей. Такого ніколи не було ще. В наш бік з різних напрямків (північ) ще близько 5 штук», - пише Семеніхін.

Також у ніч на 9 червня Рівненська область зазнала масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник спочатку запустив дрони-камікадзе типу «шахед», а ближче до ранку – крилаті ракети та, ймовірно, гіперзвукові «Кинджали» . Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Рівного Олександра Третяка.

Першими сигналами про загрозу стали повідомлення про наближення безпілотників. О 00:09 мер Рівного закликав мешканців перейти до укриттів через рух ворожих БпЛА у бік міста. Вже за пів години, о 00:26, дрони досягли Дубна. Очільник Рівненської ОВА повідомив про наслідки атаки