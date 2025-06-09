«Дуже важка ніч». Очільник Рівненської ОВА повідомив про наслідки атаки

На місці влучань працюють представники Сил оборони та інших служб

Рівненська область вночі зазнала потужного повітряного удару ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільникам місцевої обласної військової адміністрації Олександра Коваля.

«Дуже важка ніч для Рівненщини. Наша область зазнала потужного повітряного удару ворога. Величезна вдячність за професіоналізм нашим силам ППО, які знищили велику кількість ворожих цілей», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена.

На місці працюють представники Сил оборони та інших служб.

Більше інформації про наслідки нічної атаки обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, Росія вночі масовано атакувала Україну дронами та ракетами.

Під удар потрапив Київ, у столиці є пошкодження. Внаслідок російської атаки пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі Києва. На місці працюють служби та зʼясовують ступінь пошкоджень.

Також Рівненська область зазнала масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник спочатку запустив дрони-камікадзе типу «шахед», а ближче до ранку – крилаті ракети та, ймовірно, гіперзвукові «Кинджали».

Крім того, постраждала і Сумщина. Мер Конотопа Артем Семеніхін написав у своєму Telegram-каналі, що все небо в області червоне від цілей.

До слова, триває 1202-а доба повномасштабної війни.