Росія масовано атакує Рівненщину «шахедами» та ракетами

Вибухи чули у Рівному та Дубно

У ніч на 9 червня Рівненська область зазнала масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник спочатку запустив дрони-камікадзе типу «шахед», а ближче до ранку – крилаті ракети та, ймовірно, гіперзвукові «Кинджали» . Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Рівного Олександра Третяка.

Першими сигналами про загрозу стали повідомлення про наближення безпілотників. О 00:09 мер Рівного закликав мешканців перейти до укриттів через рух ворожих БпЛА у бік міста. Вже за пів години, о 00:26, дрони досягли Дубна.

Близько 03:00 з’явилися повідомлення про пуски ракет «Кинджал» з винищувачів МіГ-31К у напрямку Рівного. За словами місцевих жителів, вибухи пролунали за кілька хвилин після цих повідомлень.

Після 04:00 в український повітряний простір увійшли крилаті ракети, випущені з бомбардувальників Ту-95МС. Йдеться про ракети типу Х-101, які, за попередньою інформацією, також могли бути спрямовані на Рівненщину. Вибухи пролунали близько 04:40.

Одночасно з ракетним обстрілом продовжувалася атака дронами-камікадзе – за спостереженнями моніторингових ресурсів, над регіоном діяли десятки БпЛА.

Протиповітряна оборона працювала над знищенням ворожих цілей. Інформація про можливі наслідки удару поки що не оприлюднена.

Раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський закликав українців найближчими днями реагувати на сирени. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 8 червня.

«Обов’язково цими днями зважаємо на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе, будь ласка. Бережіть себе, бережіть Україну», – сказав президент.

Варто нагадати, що внаслідок атаки на Харків увечері 7 червня зазнали поранень понад 40 людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Президент назвав обстріл росіян терористичним та вкотре закликав примусити Москву до миру.