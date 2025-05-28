Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський розказав, де росіяни пропонують провести переговори і чому це неможливо

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розказав, де росіяни пропонують провести переговори і чому це неможливо
Володимир Зеленський вважає найреалістичнішими майданчиками для переговорів Туреччину, Ватикан і Швейцарію
фото: glavcom.ua

«Білорусь для нас на сьогодні є країною, з якої полетіли ракети, і відповідно вона є союзником країни, яка на нас напала»

Росія пропонує провести переговори щодо завершення війни в Україні на території Білорусі. Про це президент України Володимир Зеленський сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній  «Главком».

«Рускіє» на весь цей спектр передали сигнал щодо Білорусі. Як вам сказати, на що це схоже? Якщо не хочуть, мені здається, люди повинні сказати: ми зараз не готові. Або не хочемо закінчувати війну. Бо це несерйозно. Білорусь для нас на сьогодні є країною, з якої полетіли ракети, і відповідно вона є союзником країни, яка на нас напала. І війська заходили з Білорусі. Це просто неможливо щодо Білорусі», – сказав він.

Водночас глава держави назвав три найреалістичніші майданчики для переговорів – це Туреччина, Ватикан і Швейцарія

Як відомо, Росія мала представити Україні документ щодо врегулювання війни проти України після того, як завершиться обмін військовополоненими за формулою «1000 на 1000». Лавров раніше наголосив, що Росія активно працює над цим документом, а також додав, що Москва й надалі продовжуватиме роботу над мирним процесом, «незважаючи ні на які провокації».

Нагадаємо, новий глава Католицької церкви Папа Лев XIV, який змінив покійного Папу Франциска, готовий сприяти мирному врегулюванню між Росією та Україною. Як повідомляють інсайдери, мирні переговори за посередництва Ватикану можуть розпочатися вже протягом трьох-чотирьох тижнів, якщо обидві сторони підтвердять свою участь.

Як відомо, президент Фінляндії Александер Стубб заявляв, що переговори на технічному рівні щодо припинення вогню в Україні імовірно відбудуться у Ватикані наступного тижня. Також понтифік Лев XIV запропонував провести мирні переговори між Україною і Росією у Ватикані після того, як на зустріч у Стамбулі відмовився приїжджати глава Кремля Володимир Путін.

Читайте також:

Теги: Туреччина Білорусь росія Швейцарія війна Ватикан Володимир Зеленський переговори перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Трамп явно не готовий до різкого розвороту проти Росії»
Трамп не розуміє, як завершити переговори
30 квiтня, 08:31
Посол Росії в ООН Небензя заговорив про прямі перемовини з Києвом
Посол Росії в ООН Небензя заговорив про прямі перемовини з Києвом
30 квiтня, 03:10
Президент зазначив, що Росія продовжує затягувати війну, атакуючи Україну
Україна готова до будь-яких форматів перемовин, і ми не боїмося зустрічей – Зеленський
14 травня, 20:19
Мединський стверджує, що з 2022 року для Москви у переговорах нічого не змінилося
Помічник Путіна Мединський пояснив, навіщо його відправили до Туреччини
15 травня, 18:01
Трамп розповів, чи планує зустрітись з Путіним
Трамп розкрив плани про можливу зустріч з Путіним
17 травня, 04:03
Венс зустрівся з Зеленським у Ватикані
Венс розповів, як пройшла перша зустріч з Зеленським після суперечки в Білому домі
19 травня, 03:16
Рустем Умєров у Стамбулі
Російські пропагандисти у Стамбулі грубо намагалися прорватися до Умєрова
17 травня, 10:58
Речник Кремля назвав головну умову для закінчення війни
Речник Кремля назвав головну умову для закінчення війни
20 травня, 02:23
Рубіо заявив, що у Вашингтоні очікують, що Росія представить свої умови для припинення вогню з Україною
Рубіо заявив, що США дізнаються про плани Путіна, коли Росія запропонує умови миру
20 травня, 23:45

Політика

Лавров анонсував новий раунд переговорів та назвав вимоги РФ
Лавров анонсував новий раунд переговорів та назвав вимоги РФ
Чи вийдуть США з переговорного процесу? Зеленський розказав про свої очікування
Чи вийдуть США з переговорного процесу? Зеленський розказав про свої очікування
Як зупинити Путіна? Зеленський розказав, що запропонує на саміті G7
Як зупинити Путіна? Зеленський розказав, що запропонує на саміті G7
Президент розказав, що пообіцяла Росія у Стамбулі і досі не виконала
Президент розказав, що пообіцяла Росія у Стамбулі і досі не виконала
Африка і Мальта. Президент розказав про ідеї нових переговорних майданчиків
Африка і Мальта. Президент розказав про ідеї нових переговорних майданчиків
Зеленський розказав, де росіяни пропонують провести переговори і чому це неможливо
Зеленський розказав, де росіяни пропонують провести переговори і чому це неможливо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 травня: ситуація на фронті
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 травня 2025
86K
Конфлікти цивільних із працівниками ТЦК. ЗСУ зробили жорстку заяву
69K
Анкара допоможе завершити війну: глава МЗС зробив голосну заяву у Москві
57K
Росія визначилася з локацією для нових переговорів
46K
Групи впливу роблять ставку на Білецького. Командира прагнуть вивести на вищі військові і політичні посади, – ЗМІ

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
Сьогодні, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua