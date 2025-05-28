Зеленський розказав, де росіяни пропонують провести переговори і чому це неможливо

«Білорусь для нас на сьогодні є країною, з якої полетіли ракети, і відповідно вона є союзником країни, яка на нас напала»

Росія пропонує провести переговори щодо завершення війни в Україні на території Білорусі. Про це президент України Володимир Зеленський сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Рускіє» на весь цей спектр передали сигнал щодо Білорусі. Як вам сказати, на що це схоже? Якщо не хочуть, мені здається, люди повинні сказати: ми зараз не готові. Або не хочемо закінчувати війну. Бо це несерйозно. Білорусь для нас на сьогодні є країною, з якої полетіли ракети, і відповідно вона є союзником країни, яка на нас напала. І війська заходили з Білорусі. Це просто неможливо щодо Білорусі», – сказав він.

Водночас глава держави назвав три найреалістичніші майданчики для переговорів – це Туреччина, Ватикан і Швейцарія.

Як відомо, Росія мала представити Україні документ щодо врегулювання війни проти України після того, як завершиться обмін військовополоненими за формулою «1000 на 1000». Лавров раніше наголосив, що Росія активно працює над цим документом, а також додав, що Москва й надалі продовжуватиме роботу над мирним процесом, «незважаючи ні на які провокації».

Нагадаємо, новий глава Католицької церкви Папа Лев XIV, який змінив покійного Папу Франциска, готовий сприяти мирному врегулюванню між Росією та Україною. Як повідомляють інсайдери, мирні переговори за посередництва Ватикану можуть розпочатися вже протягом трьох-чотирьох тижнів, якщо обидві сторони підтвердять свою участь.

Як відомо, президент Фінляндії Александер Стубб заявляв, що переговори на технічному рівні щодо припинення вогню в Україні імовірно відбудуться у Ватикані наступного тижня. Також понтифік Лев XIV запропонував провести мирні переговори між Україною і Росією у Ватикані після того, як на зустріч у Стамбулі відмовився приїжджати глава Кремля Володимир Путін.