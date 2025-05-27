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Козловський розповів, де служить, та поскаржився на дідівщину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Навесні 2024 року Козловського перевели в 22-гу окрему механізовану бригаду
фото: скріншот із відео

Артист назвав підрозділ, служба у якому була «найбезглуздішим часом у житті»

Відомий український співак Віталій Козловський розповів про свою службу у ЗСУ. Артист зізнався, що йому довелося зіткнутися з дідівщиною. Як інформує «Главком», про це він розповів у інтерв’ю Марічці Падалко.

«Моя служба починалася як добровольця з Національної гвардії України. Там я був місяців, напевно, п'ять а потім мене було переведено якимось чином в національний президентський оркестр в 2023-му році», – пригадав Козловський.

За словами співака, пів року служби в президентському оркестрі були найбезглуздішим часом у його житті.

«Це була найстрашніша дідівщина, яку я в житті переживав. Всюди в армії до мене була повага, і лише в президентському оркестрі це було щось неймовірне», – сказав співак.

Навесні 2024 року Козловського перевели в 22-гу окрему механізовану бригаду. Нині він разом із побратимами займається патронатною службою і зборами для бригади.

зізнався, що йому під час служби довелося зіткнутися з дідівщиною

 

«Ми допомагаємо сім’ям загиблих воїнів, а також тих, хто зник безвісти. Кожній жінці з дітьми сьогодні потрібна підтримка», – підсумував Козловський.

Нагадаємо, багаторічній конфлікт між відомим українським співаком Віталієм Козловським та його колишнім продюсером Ігорем Кондратюком нарешті завершився. 

Як повідомляли раніше, український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк розповів про перебіг судового процесу зі співаком Віталієм Козловським, який тривав довгий час. Козловський заявляв, що під час його служби у Нацгвардії його колишній продюсер вимагав компенсації за порушення авторських прав.

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Теги: артист співак Віталій Козловський ЗСУ війна

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