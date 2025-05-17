Мав винятковий хист до малювання, мріяв про власну сім’ю. Згадаймо Михайла Головатого

Із початком повномасштабного вторгнення РФ Михайло Головатий став на захист держави від загарбників

Зі слів родини, Михайло вирізнявся великою життєрадісністю та добротою, мав широке коло друзів і мріяв створити власну сім’ю

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Михайла Головатого.

9 вересня 2024 року поліг 25-річний захисник України Михайло Головатий. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Михайло Головатий народився 27 січня 1999 року у Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі №65 міста Львова. Закінчив колишнє Професійно-технічне училище №26, згодом вступив до Відокремленого структурного підрозділу «Львівський поліграфічний фаховий коледж Української академії друкарства».

Працював у будівельній сфері міста Львова. Мав винятковий хист до малювання, у вільний час активно займався спортом. Зі слів родини, Михайло вирізнявся великою життєрадісністю та добротою, мав широке коло друзів і мріяв створити власну сім’ю.

Після проходження навчання на Львівщині Михайло Головатий виконував бойові завдання на Донецькому напрямку фото: Львівська міська рада

З початком повномасштабного вторгнення РФ став на захист держави від загарбників. Після проходження навчання на Львівщині виконував бойові завдання на Донецькому напрямку у лавах 5-ї окремої штурмової Київської бригади Сухопутних військ Збройних сил України.

Життя захисника України обірвалося 9 вересня 2024 року, але повернути додому тіло воїна вдалося не одразу. Чин похорону воїна відбувся 16 травня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Поховали захисника на Личаківському кладовищі, на полі Почесних поховань новітніх Героїв.

У Михайла Головатого залишилися батьки, двоюрідна сестра, тітка, племінники та бабуся.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.