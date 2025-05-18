Названо умови, за яких біженці повернуться в Україну

«Якщо не буде робочих місць, то сюди ніхто не буде повертатися»

На рішення біженців повернутись в Україну впливатимуть три фактори. Як інформує «Главком», таку думку висловила народна депутатка Юлія Клименко в ефірі «Еспресо».

За її словами, українські біженці визначатимуть для себе три умови, щоб повернутись в Україну: безпеку, наявність робочих місць, можливість навчання дітей на тих мовах, на яких вони можуть вчитися

«Люди повернуться в Україну, а перш за все жінки, це вам скажу як жінка і мати, за трьох обставин. Перша – безпека, коли жінки будуть знати, що їхні діти не будуть сидіти під бомбардуваннями. Друга – наявність для дитини школи тією мовою, якою вона вже може вчитися. Адже пройшло чотири роки, як люди виїхали, і діти вже говорять польською чи німецькою, французькою чи англійською мовами, вони вже не зможуть повністю інтегруватися в українську навчальну систему», – каже вона

Третім фактором, Клименко визначила, наявність робочих місць: «Якщо не буде робочих місць, то сюди ніхто не буде повертатися».

«Немає сенсу відбудовувати житло, не маючи робочі місця. Тому, якщо ми хочемо мати успішну політику і людей повернути в Україну, то треба зробити ці три речі – безпека, школи та університети для дітей, робота для мам і тат. Це обов'язкові три фактори, за яких жінки готові будуть приймати рішення, чи готові вони повернутися в України, чи ні», – підсумувала Клименко.

Нагадаємо, українським біженцям у Польщі можуть виплатити одноразову допомогу на кожну дитину шкільного віку.

Як відомо, 1 липня в Польщі традиційно стартує прийом заявок на державну допомогу у рамках програми Dobry Start.

Ця програма передбачає одноразову виплату у розмірі 300 польських злоти (це приблизно $78 або 3 267 гривень) на кожну дитину шкільного віку.

Виплата призначена на придбання шкільного приладдя та іншого необхідного спорядження до нового навчального року.

До слова, війна незворотно змінила українське суспільство, загостривши відчуття несправедливості та злоби. Одним із джерел таких емоцій, як вважається, є українці, які знаходяться за кордоном.

Утім близько 90% громадян України ставляться нейтрально або позитивно до біженців.

Нагадаємо, що мільйони українських біженців, які перебувають у країнах Європейського Союзу, можуть втратити правовий статус, якщо в Україні буде припинення вогню. ЄС поки не розробив план на цей випадок.