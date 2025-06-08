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Все небо червоне від цілей: Сумщину масовано атакують «шахеди»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Все небо червоне від цілей: Сумщину масовано атакують «шахеди»
Сумщину масовано атакують безпілотники
фото з відкритих джерел

«Шахеди» в область залетіли о 19:48 і з того часу Сумщина відбивається від ворожої атаки

У ніч на 9 червня Росія масовано атакує Сумщину. Мер Конотопа Артем Семеніхін написав у своєму Telegram-каналі, все небо в області червоне від цілей, передає «Главком».

«Все небо в області червоне від цілей. Такого ніколи не було ще. В наш бік з різних напрямків (північ) ще близько 5 штук», - пише Семеніхін.

«Шахеди» в область залетіли о 19:48 і з того часу Сумщина відбивається від ворожої атаки.

«Це шоу з «шахедами» надовго», – повідомив Семеніхін і додав, хто має можливість лягти спати, то нехай лягає.

Раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський закликав українців найближчими днями реагувати на сирени. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 8 червня.

«Обов’язково цими днями зважаємо на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе, будь ласка. Бережіть себе, бережіть Україну», – сказав президент.

Варто нагадати, що внаслідок атаки на Харків увечері 7 червня зазнали поранень понад 40 людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Президент назвав обстріл росіян терористичним та вкотре закликав примусити Москву до миру.

«Це не можна ігнорувати. Не можна на це заплющувати очі. І це не якась гра. Щодня ми втрачаємо наших людей тільки тому, що Росія відчуває безкарність. Потрібен жорсткий примус Росії до миру», – заявив він.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по будинку у Луцьку під завалами загинула молода пара. Микола та Іванна жили на восьмому поверсі будинку, де був приліт. Вони не виходили на зв'язок, була думка, що станеться диво, але, на жаль, вони загинули від атаки окупаційної російської армії.

Також пошкоджень зазнав готель «Мотор» у Луцьку, де перебувала частина членів української збірної з легкої атлетики. Спортсмени приїхали до Луцька для участі в національному чемпіонаті. Унаслідок російської атаки ніхто з них не загинув, але кімнати, у яких вони жили, зазнали пошкоджень: там вибило вікна та двері. Одна зі спортсменок також опублікувала відео, на якому зафіксовано декілька влучань поспіль. 

Теги: Сумщина Артем Семеніхін

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