Виконував завдання у найгарячіших точках фронту. Згадаймо Віталія Кадищука

13 березня 2022 року молодший сержант Віталій Кадищук вирушив зі своїм підрозділом на схід України

Віталій Кадищук кілька днів не дожив до свого 24-річчя

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віталія Кадищука.

Молодший сержант Віталій Кадищук на позивний Гоуст загинув 30 березня 2025 року у районі населеного пункту Кам'янка Харківської області. У машину, якою воїн вивозив із поля бою поранених побратимів, влучив дрон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку міську раду.

Народився Віталій Кадищук 9 квітня 2001 року в селі Ставчани Чернівецького району. Після закінчення школи пішов до армії на строкову службу. Додому повернувся у грудні 2021 року, та вже за два місяці знову одягнув однострій – почалася велика війна. Займав посаду техніка-водія в Третьому прикордонному загоні імені героя України полковника Євгенія Пікуса. Пройшов навчання у Великій Британії. Мав позивний Гоуст.

13 березня 2022 року молодший сержант Віталій Кадищук вирушив зі своїм підрозділом на схід України фото: Чернівецька міська рада

З 13 березня 2022 року молодший сержант Віталій Кадищук вирушив зі своїм підрозділом на схід України. Виконував завдання в найгарячіших точках фронту.

Протягом усієї служби Віталій постійно здійснював бойові виїзди – доправляв особовий склад та всі необхідні матеріали на передові позиції. Під час одного із завдань броньовик, яким керував Віталій, підірвався на міні та постраждав від скидів із безпілотників. Однак завдяки його рішучим діям вдалося зберегти життя товаришів та автівку.

Протягом усієї служби Віталій постійно здійснював бойові виїзди фото: Чернівецька міська рада

Загинув захисник 30 березня 2025 року у районі населеного пункту Кам'янка Харківської області. У машину, якою Віталій Кадищук вивозив поранених побратимів, влучив дрон.

Під час одного із завдань броньовик, яким керував Віталій, підірвався на міні та постраждав від скидів із безпілотників. Однак захисникові вдалося зберегти життя товаришів та автівку фото: Чернівецька міська рада

Поховали Віталія Івановича Кадищука у рідному селі Ставчани. Він кілька днів не дожив до свого 24-річчя.

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