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Мер Херсона передав із полону звістку на волю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мер Херсона передав із полону звістку на волю
Ігор Колихаєв і досі у полоні
фото з відкритих джерел

Ігор Колихаєв повідомив, де перебуває

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв живий та перебуває у полоні окупантів у Чаплинці. Про це повідомив мер Олешок Євген Рищук. На сторінці у Facebook він написав, що від Колихаєва «пришла звістка».

Нагадаємо, російські окупанти викрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва. Це відбулося приблизно об 11 годині 28 червня.

Відомо, що Ігор Колихаєв залишався у Херсоні попри окупацію. Він казав, що виконує свій обов'язок перед виборцями. Геннадій Лагута розкритикував Ігоря Колихаєва за те, що той не покинув окуповане росіянами місто.

Зауважимо, мер Херсона Ігор Колихаєв розповів іноземним та українським журналістам про життя міста в окупації, так званому «тихому Херсоні».

19 липня повідомлялося, що Колихаєв перебуває в ізоляторі тимчасового утримання в Херсоні.

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Теги: місто окупанти Херсон

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