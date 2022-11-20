Мер Херсона передав із полону звістку на волю

Ігор Колихаєв повідомив, де перебуває

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв живий та перебуває у полоні окупантів у Чаплинці. Про це повідомив мер Олешок Євген Рищук. На сторінці у Facebook він написав, що від Колихаєва «пришла звістка».

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Нагадаємо, російські окупанти викрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва. Це відбулося приблизно об 11 годині 28 червня.

Відомо, що Ігор Колихаєв залишався у Херсоні попри окупацію. Він казав, що виконує свій обов'язок перед виборцями. Геннадій Лагута розкритикував Ігоря Колихаєва за те, що той не покинув окуповане росіянами місто.

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Зауважимо, мер Херсона Ігор Колихаєв розповів іноземним та українським журналістам про життя міста в окупації, так званому «тихому Херсоні».

19 липня повідомлялося, що Колихаєв перебуває в ізоляторі тимчасового утримання в Херсоні.