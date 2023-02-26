Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил

З'явився указ про звільнення Едуарда Москальова

Президент України Володимир Зеленський зняв із посади командувача об’єднаних сил Едуарда Москальова. Відповідний указ розміщено на сайті президента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Звільнити Москальова Едуарда Михайловича з посади командувача об’єднаних сил», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Москальова було призначено командувачем 15 березня минулого року замість екскомандувача Олександра Павлюка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нещодавно стало відомо, що депутатські мандати втратять щонайменше ще три депутати від опозиційної ОПЗЖ.

До слова, раніше голова фракції «слуг» Давид Арахамія закликав СБУ України уважно відстежувати корупційні прояви всередині Міноборони. Адже багато скандалів довкола Міністерства оборони Україні, які розгорілися останнім часом, можуть бути проявами ворожих задумів. Тож правоохоронцям слід виваженіше підходити до перевірок.