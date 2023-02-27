Окупанти вдарили по Запоріжжю ракетами: наслідки атаки
У Запоріжжі постраждав один із об'єктів інфраструктури
У ніч на понеділок, 27 лютого, російські окупанти завдали удару по Запоріжжю ракетами. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
«Ніч для обласного центру була гучною – ворог знову застосував ракети С-300 проти мирного Запоріжжя», – йдеться в повідомленні.
У результаті удару постраждав один з об'єктів інфраструктури. Обійшлося без жертв.
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв уточнив, що зафіксовано два прильоти на об‘єкт цивільної нежитлової інфраструктури.
Крім того, один із запущених російських снарядів ймовірно впав у воду.
Як повідомлялося, у результаті нічної ворожої атаки дронами на Хмельницький у місті пошкоджено низку будівель та є жертви.
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