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Окупанти вдарили по Запоріжжю ракетами: наслідки атаки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Запоріжжю ракетами: наслідки атаки
Ворог знову застосував ракети С-300 проти мирного Запоріжжя
фото ілюстративне

У Запоріжжі постраждав один із об'єктів інфраструктури

У ніч на понеділок, 27 лютого, російські окупанти завдали удару по Запоріжжю ракетами. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

«Ніч для обласного центру була гучною – ворог знову застосував ракети С-300 проти мирного Запоріжжя», – йдеться в повідомленні.

У результаті удару постраждав один з об'єктів інфраструктури. Обійшлося без жертв.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв уточнив, що зафіксовано два прильоти на об‘єкт цивільної нежитлової інфраструктури.

Окупанти вдарили по Запоріжжю ракетами: наслідки атаки фото 1

Крім того, один із запущених російських снарядів ймовірно впав у воду.

Як повідомлялося, у результаті нічної ворожої атаки дронами на Хмельницький у місті пошкоджено низку будівель та є жертви.

Теги: ракета окупанти Запоріжжя війна

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