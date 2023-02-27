Танки Abrams для України: Байден змінив рішення

Байден погодився на довгострокові постачання танків Abrams в інтересах єдності НАТО та України

Президент США Джо Байден таки схвалив постачання основних бойових танків Abrams в Україну. Це сталося через тиск з боку Німеччини. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі телеканалу CNN.

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За його словами, спочатку Байден вирішив не відправляти танки після переговорів із військовими, які сказали, що вони не принесуть користі на полі бою в цій битві.

Водночас німецькі танки Leopard вважалися необхідними для ЗСУ.

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«Але німці сказали президенту, що вони не готові відправити цих леопардів у бій доти, доки президент (Джо Байден – ред.) не погодиться відправити і Abrams», – розповів Салліван.

Він наголосив, що Байден погодився на довгострокові постачання танків Abrams в інтересах єдності НАТО та України.

«Хоча Abrams – це не те що Україні зараз потрібно. Ці Leopard вирушають зараз, і це приклад того, як Джо Байден гуртує глобальний альянс, щоб дати Україні те, що їй потрібно», – відзначив він.

Однак відповідаючи на запитання про термін відправки танків, Салліван відповів, що цього року Abrams можуть взагалі не прибути до України.

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Нагадаємо, що раніше міністерка армії США Крістін Вормут заявляла, що Сполученим Штатам може знадобитися більше року, щоб доставити обіцяні танки M1 Abrams в Україну, а відповідні плани все ще розробляються.