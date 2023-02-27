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Танки Abrams для України: Байден змінив рішення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Танки Abrams для України: Байден змінив рішення
Танк Abrams
фото: DoD US

Байден погодився на довгострокові постачання танків Abrams в інтересах єдності НАТО та України

Президент США Джо Байден таки схвалив постачання основних бойових танків Abrams в Україну. Це сталося через тиск з боку Німеччини. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі телеканалу CNN.

За його словами, спочатку Байден вирішив не відправляти танки після переговорів із військовими, які сказали, що вони не принесуть користі на полі бою в цій битві.

Водночас німецькі танки Leopard вважалися необхідними для ЗСУ.

«Але німці сказали президенту, що вони не готові відправити цих леопардів у бій доти, доки президент (Джо Байден – ред.) не погодиться відправити і Abrams», – розповів Салліван.

Він наголосив, що Байден погодився на довгострокові постачання танків Abrams в інтересах єдності НАТО та України.

«Хоча Abrams – це не те що Україні зараз потрібно. Ці Leopard вирушають зараз, і це приклад того, як Джо Байден гуртує глобальний альянс, щоб дати Україні те, що їй потрібно», – відзначив він.

Однак відповідаючи на запитання про термін відправки танків, Салліван відповів, що цього року Abrams можуть взагалі не прибути до України.

Нагадаємо, що раніше міністерка армії США Крістін Вормут заявляла, що Сполученим Штатам може знадобитися більше року, щоб доставити обіцяні танки M1 Abrams в Україну, а відповідні плани все ще розробляються. 

Теги: танки зброя США

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