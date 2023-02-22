Шоу на крові у «Лужниках», гучний ляпас російським журналістам. Головне за 22 лютого

Росія дотримуватиметься обмежень у рамках ядерного договору

Путін менше п’яти хвилин виступав перед концертом у «Лужниках», міноборони РФ повідомило, що обмінюватиметься інформацією з США у рамках ДСНО, проти Лукашенка та його оточення ЄС продовжив санкції. Ці та інші події 22 лютого ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин дня.

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Путін зібрав концерт у «Лужниках»: Банкова поставила діагноз президенту РФ

Радіти геноциду та святкувати масовані вбивства українців можуть люди лише з явним психічним відхиленням. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи мітинг-концерт за участі президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Дали задню? Росія дотримуватиметься обмежень у рамках ядерного договору

Російські військові дотримуватимуться обмежень щодо кількості носіїв ядерних зарядів, які були передбачені Договором про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО). «Процес обміну повідомленнями в рамках угод 1988 року між СРСР і США буде реалізований у повному обсязі», – заявили у міноборони РФ.

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Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Лукашенка і його оточення

Посли країн Європейського союзу погодили продовження санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення. Ще на рік заморожено активи 195 фізичних і 34 юридичних осіб із Білорусі.

Міжнародна федерація журналістів вигнала росіян із організації

Російських пропагандистських журналістів вигнали з Міжнародної федерації журналістів. Про це пише видання The Washington post, а також повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Пригожин в істериці: «вагнерівці» масово гинуть через нестачу боєприпасів

Засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин продовжує істерику через перекриття постачання найманцям боєприпасів через конфлікт між ним та військовим керівництвом Росії. Його пресслужба опублікувала фото з горою трупів найманців, зазначивши, що це лише частина «вагнерівців», які загинули під Бахмутом за один день.

Нагадаємо, триває 364 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу.