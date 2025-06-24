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Масована атака на Харків: є поранені, пошкоджено лінії електропередач і будинки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Масована атака на Харків: є поранені, пошкоджено лінії електропередач і будинки
Уночі ворог завдав декілька ударів по Харкову
фото: ДСНС Харківщини

На місцях влучань працювали підрозділи ДСНС, співробітники Нацполіції, медики та комунальні служби

У ніч проти 24 червня РФ завдала декілька ударів по Харкову. Зафіксовані вибухи на трьох локаціях, поранено людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

РФ атакувала приватний сектор Немишлянського району та територію цивільного підприємства у Салтівському.

Масована атака на Харків: є поранені, пошкоджено лінії електропередач і будинки фото 1

«На підприємстві виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Попередньо, внаслідок обстрілів три людини постраждали, серед яких 15-річна дівчинка. Також пошкоджені приватні житлові будинки, лінії електропередач та легкові автомобілі», – йдеться у повідомленні.

Масована атака на Харків: є поранені, пошкоджено лінії електропередач і будинки фото 2

На місцях влучань працювали підрозділи ДСНС, співробітники Нацполіції, медики та комунальні служби.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти атакували місто Харків ударними дронами. Під ударом опинились два райони міста. За попередніми даними, постраждало троє осіб. Наслідки ворожої атаки показала Харківська обласна прокуратура, інформує «Главком».

Зокрема, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у ніч проти 24 червня ворог випустив по місту сім «шахедів». Один впав, не розірвавшись, решта уразили три локації – дві з них знаходяться у приватному секторі Немишлянського району та одне цивільне підприємство у Салтівському.

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Теги: Харків війна ДСНС

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