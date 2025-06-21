Росія жене на фронт трудових мігрантів. ГУР розкриває цинічну схему вербування

ГУР: Росія примусово вербує трудових мігрантів з Центральної Азії, використовуючи їх як «гарматне м'ясо» на війні в Україні

Головне управління розвідки Міністерства оборони України розповіло, що Російська Федерація активізувала примусову вербування громадян країн Центральної Азії, зокрема Узбекистану та Таджикистану, для участі у війні проти України. Йдеться передусім про трудових мігрантів, які прибувають до Росії у пошуках заробітку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

За даними ГУР, представники російської армії вводять іноземців в оману, обіцяючи «швидкий заробіток» за короткостроковими контрактами. Однак у розвідці наголошують, що насправді шанси не лише заробити, а й вижити – мінімальні. Більшість таких «добровольців» гине на полі бою.

ГУР наводить конкретні приклади нещодавно знищених найманців з числа громадян Узбекистану і Таджикистану:

фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Умаров Сирожиддін Сабирджанович: рядовий 164 окремої мотострілецької бригади (в/ч 11740), жетон АВ-986480, народився 19 березня 1984 року, м. Ташкент.

Холбувозода Мухаммад Файзулло, позивний «Басмач»: рядовий 1 мотострілецького полку (в/ч 31135), жетон АБ-052894, народився 28 січня 1984 року. Контракт підписав 25 лютого 2025 року.

З мобілізованих мігрантів Росія формує окремі підрозділи, які переважно використовує на найбільш небезпечних ділянках фронту.

ГУР також застерігає, що навіть у разі виживання після служби на фронті такі комбатанти не зможуть повернутися до нормального життя у своїх країнах. У країнах походження на них чекає кримінальне переслідування за участь у збройних формуваннях іноземної держави, з перспективою довгострокового ув’язнення.

Нагадаємо, помічник президента Росії Володимир Мединський виступив із заявами, в яких звинуватив Україну у фальсифікаціях під час передачі тіл загиблих російських солдатів. Він порівняв це «з методами нацистської пропаганди». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ТАСС.

Заява пролунала після слів міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, який повідомив, що Росія передала тіло загиблого солдата з паспортом на ім’я Олександра Вікторовича Бугаєва в межах обміну тілами.