Ворог здійснив наймасованішу атаку на Тернопільщину: є багато влучань (оновлено)
На місцях влучань працюють відповідні служби
Сьогодні російські терористи здійснили наймасовішу повітряну атаку на Тернопільську область. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації В’ячеслава Негоду.
«Є багато влучань. Приступили до гасіння пожеж і оцінки руйнувань та інших наслідків. Про хід виконання робіт будемо інформувати», – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Частина Тернополя залишилась без електроенергії. Специфічний звук низької частоти (гул), який чутно в районі Березовиці – це звук вигоряння газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди вдарив ворог.
Оновлено. Вже відомо про п’ятьох постраждалих. Усім надається необхідна медична допомога.
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