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Ворог здійснив наймасованішу атаку на Тернопільщину: є багато влучань (оновлено)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Ворог здійснив наймасованішу атаку на Тернопільщину: є багато влучань (оновлено)
Наслідки нічної атаки на Тернопільщину
фото: ДСНС

На місцях влучань працюють відповідні служби

Сьогодні російські терористи здійснили наймасовішу повітряну атаку на Тернопільську область. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації В’ячеслава Негоду.

«Є багато влучань. Приступили до гасіння пожеж і оцінки руйнувань та інших наслідків. Про хід виконання робіт будемо інформувати», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Частина Тернополя залишилась без електроенергії. Специфічний звук низької частоти (гул), який чутно в районі Березовиці – це звук вигоряння газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди вдарив ворог. 

Оновлено. Вже відомо про п’ятьох постраждалих. Усім надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, вночі Росія здійснила масовану атаку на українські міста.

У столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА та пожежі, також є загиблі і постраждалі.

У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах Київщини пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. У них вибиті вікна, пошкоджені покрівлі.

Хмельницький також здригнувся від вибухів, як і Львівщина.

У Луцьку є влучання в багатоквартирний будинок.

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Теги: окупанти війна Тернопільщина ракета дрон

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