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Кияни несуть квіти до знищеного росіянами будинку, де тривають пошукові роботи (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Кияни несуть квіти до знищеного росіянами будинку, де тривають пошукові роботи (фото)
Ворожа атака по мирних оселях у Києві забрала життя невинних українців
фото: ДСНС України/Facebook

Цинічний ворожий удар по мирному місту забрав життя щонайменше 24 людей

Київ схиляє голову в глибокій скорботі, вшановуючи пам'ять загиблих внаслідок цинічного російського удару в ніч на 17 червня. Про це повідомляє «Главком».

Ворожа атака по мирних оселях забрала життя невинних українців. За даними ДСНС України вже відомо про 24 загиблих та 134 постраждалих. Ця кількість може збільшитися, оскільки рятувальники продовжують розбір завалів та пошук людей біля зруйнованої девя'типоверхівки у Солом'янському районі.

Сьогодні люди несуть квіти до місця, де вчора батьки так і не дочекалися свого сина живим з-під руїн.  

Букети з чорними стрічками на гойдалках біля будинку. Ще два дні тому тут лунав дитячий сміх...
Букети з чорними стрічками на гойдалках біля будинку. Ще два дні тому тут лунав дитячий сміх...
фото: ДСНС України

Рятувальники другу добу без зупинок працюють на місці трагедії: продовжують розбір завалів і пошук людей.

Близько 10 ранку з-під завалів будинку у Солом'янському районі рятувальники деблокували ще одне тіло
Близько 10 ранку з-під завалів будинку у Солом'янському районі рятувальники деблокували ще одне тіло
фото: ДСНС України/Facebook

Нагадаємо, російські терористи здійснили масований обстріл Києва вночі 17 червня. Під ударом опинилися житлові будинки у різних районах міста. У Солом'янському районі другу добу тривають пошуково-рятувальні роботи. Станом на 10:38 18 червня кількість загиблих у дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі зросла до 19 осіб. Загалом у столиці внаслідок російської атаки в ніч на 17 червня загинули 24 людини, ще 134 постраждали.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

У Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

До слова, 18 червня у Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв масованої ворожої атаки на столицю. 

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Теги: ракетная атака обстріл війна Київ

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