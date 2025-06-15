У Ізраїлі після атак Ірану загинули п’ятеро українців, троє з них – діти

Особи загиблих наразі встановлюються

Попередньо, пʼятеро українців загинули внаслідок атаки Ірану проти Ізраїлю 14 червня. Як інформує «Главком», про це «Радіо Свобода» повідомили в МЗС України.

Там розповіли, що люди загинули внаслідок влучання ракети у житловий будинок в місті Бат-Ям. Серед загиблих троє неповнолітніх дітей. Особи загиблих наразі встановлюються.

Українські дипломати та консули перебувають в тісному контакті з ізраїльською поліцією та іншими службами з метою ідентифікації та організації процедури репатріації тіл загиблих.

Напередодні, 14 червня, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін зідзвонювались. Вони говорили про Іран. Опісля президент США Дональд Трамп закликав Іран та Ізраїль укласти мирну угоду.

«Зараз відбувається багато дзвінків і зустрічей. Я багато роблю, і ніколи не отримую визнання, але нічого страшного, це розуміє народ. Зробіть Близький Схід знову великим!», – написав президент США.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, атакувавши Тегеран, Нетензі та інші міста. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів. Ізраїль заявив, що обманом змусив лідерів військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду перед ударом.

Також повідомлялося, що наслідок нового ракетного обстрілу північної та центральної частини Ізраїлю з боку Ірану минулої ночі загинуло вісім людей, серед яких є маленькі діти. Атаки сталися після того, як Ізраїль завдав авіаударів по Тегерану, націлившись на об'єкти, пов'язані з ядерною програмою Ірану.