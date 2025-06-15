Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Ізраїлі після атак Ірану загинули п’ятеро українців, троє з них – діти

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Ізраїлі після атак Ірану загинули п’ятеро українців, троє з них – діти
Українці загинули внаслідок влучання ракети у житловий будинок в місті Бат-Ям
фото ілюстративне

Особи загиблих наразі встановлюються

Попередньо, пʼятеро українців загинули внаслідок атаки Ірану проти Ізраїлю 14 червня. Як інформує «Главком», про це «Радіо Свобода» повідомили в МЗС України.

Там розповіли, що люди загинули внаслідок влучання ракети у житловий будинок в місті Бат-Ям. Серед загиблих троє неповнолітніх дітей. Особи загиблих наразі встановлюються.

Українські дипломати та консули перебувають в тісному контакті з ізраїльською поліцією та іншими службами з метою ідентифікації та організації процедури репатріації тіл загиблих.

Напередодні, 14 червня, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін зідзвонювались. Вони говорили про Іран. Опісля президент США Дональд Трамп закликав Іран та Ізраїль укласти мирну угоду

«Зараз відбувається багато дзвінків і зустрічей. Я багато роблю, і ніколи не отримую визнання, але нічого страшного, це розуміє народ. Зробіть Близький Схід знову великим!», – написав президент США.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, атакувавши Тегеран, Нетензі та інші міста. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів. Ізраїль заявив, що обманом змусив лідерів військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду перед ударом.

Також повідомлялося, що наслідок нового ракетного обстрілу північної та центральної частини Ізраїлю з боку Ірану минулої ночі загинуло вісім людей, серед яких є маленькі діти. Атаки сталися після того, як Ізраїль завдав авіаударів по Тегерану, націлившись на об'єкти, пов'язані з ядерною програмою Ірану.

Читайте також:

Теги: Ізраїль Іран війна смерть українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп умив руки і показав, що він за Путіна
Трамп умив руки і показав, що він за Путіна
5 червня, 06:51
Путін скликає свій Радбез. Що це означає?
Путін скликає свій Радбез. Що це означає?
8 червня, 17:11
Хто купає слона і що робити, коли у бегемота нема настрою? Ранкова прогулянка київським зоопарком
Хто купає слона і що робити, коли у бегемота нема настрою? Ранкова прогулянка київським зоопарком Соціум
10 червня, 21:00
Ландсберґіс назвав основні підсумки прогресу «коаліції охочих»
Коаліція охочих, охочих до чого? Литовський політик написав нищівну статтю про європейських союзників України
18 травня, 09:50
Бої за Часів Яр: яку тактику обрав ворог
Бої за Часів Яр: яку тактику обрав ворог
20 травня, 06:58
Трамп: Ми ніколи не стикалися з таким раніше. Ніколи. І ми вчимося на цьому
США переймають досвід застосування дронів в України – Трамп
24 травня, 22:29
Будинок у штаті Флорида, у якому знайшли мертвим 6-річного хлопчика
У Флориді помер шестирічний хлопчик, коли мати намагалася «вигнати з нього демонів»
4 червня, 03:19
Україна продовжує ефективно оборонятися
Foreign Policy пояснив, чому Росія не може здолати Україну
8 червня, 04:27
Ігор Стрєлков заявив, що «буферні зони» не дають жодних переваг
Терорист Гіркін вважає Путіна ідіотом
Сьогодні, 11:50

Події в Україні

У Ізраїлі після атак Ірану загинули п’ятеро українців, троє з них – діти
У Ізраїлі після атак Ірану загинули п’ятеро українців, троє з них – діти
Україна втратила свого найпотужнішого союзника – The Telegraph
Україна втратила свого найпотужнішого союзника – The Telegraph
Наступ на Дніпропетровщину: експерти DeepState оцінили українські фортифікації
Наступ на Дніпропетровщину: експерти DeepState оцінили українські фортифікації
Україна змінює формат обміну тілами загиблих – СБУ
Україна змінює формат обміну тілами загиблих – СБУ
ЗСУ повідомили, чи зайшли росіяни на Дніпропетровщину
ЗСУ повідомили, чи зайшли росіяни на Дніпропетровщину
На фронті загинув актор Юрій Феліпенко
На фронті загинув актор Юрій Феліпенко

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
245K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 червня: ситуація на фронті
142K
Американський дипломат «протверезив» українців: Путін ніколи не погодиться на мирну угоду
94K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 червня 2025
38K
Польський рибалка впіймав сома-гіганта
29K
Терорист Гіркін вважає Путіна ідіотом
27K
Вінницький суддя відмовився слухати справу про поділ майна Порошенків, бо отримує гроші від фірми сина експрезидента

Новини

Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
Сьогодні, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:44
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua