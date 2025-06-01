Спецоперація «Павутина» готувалася понад півтора року: де були заховані дрони (фото, відео)

Операцію особисто координував президент України

Спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року. Про це «Главкому» повідомили джерела в СБУ.

Зазначається, що операцію особисто координував президент України, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Реалізацію задуму забезпечили голова СБУ Василь Малюк та команда Служби.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичної точки зору. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.

Джерела в СБУ наголошують: усі учасники цієї історичної операції вже давно перебувають в Україні. Тож будь-які гучні «затримання», які може показати Кремль, будуть лише постановочними акціями для внутрішньої аудиторії.

Нагадаємо, Служба безпеки України проводить операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Також сильний вибух прогримів у російському Північноморську, де обслуговуються підводні човни.