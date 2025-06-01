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Спецоперація «Павутина» готувалася понад півтора року: де були заховані дрони (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Спецоперація «Павутина» готувалася понад півтора року: де були заховані дрони (фото, відео)
Дрони заховали під дахами мобільних дерев’яних будиночків
фото: джерела в СБУ

Операцію особисто координував президент України

Спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року. Про це «Главкому» повідомили джерела в СБУ.

Зазначається, що операцію особисто координував президент України, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Реалізацію задуму забезпечили голова СБУ Василь Малюк та команда Служби.

Спецоперація «Павутина» готувалася понад півтора року: де були заховані дрони (фото, відео) фото 1
Спецоперація «Павутина» готувалася понад півтора року: де були заховані дрони (фото, відео) фото 2

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичної точки зору. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.

Спецоперація «Павутина» готувалася понад півтора року: де були заховані дрони (фото, відео) фото 3
Спецоперація «Павутина» готувалася понад півтора року: де були заховані дрони (фото, відео) фото 4

Джерела в СБУ наголошують: усі учасники цієї історичної операції вже давно перебувають в Україні. Тож будь-які гучні «затримання», які може показати Кремль, будуть лише постановочними акціями для внутрішньої аудиторії.

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Нагадаємо, Служба безпеки України проводить операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Також сильний вибух прогримів у російському Північноморську, де обслуговуються підводні човни.

Теги: дрон аеродром росія СБУ війна

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