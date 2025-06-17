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Кількість загиблих у Києві зменшилась: Клименко пояснив чому

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Кількість загиблих у Києві зменшилась: Клименко пояснив чому
РФ сьогодні запустила по Україні 440 дронів і 32 ракети
фото: glavcom.ua

Раніше повідомлялося про 15 загиблих в Києві, проте згодом МВС уточнило інформацію – жертвами у столиці стали 10 осіб

Станом на 17:30 внаслідок нічних російських ударів по Україні загинуло 12 людей. Відповідне уточнення опублікував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає «Главком».

Зокрема, у Києві загинули 10 осіб, ще дві – деблокували з-під завалів в Одесі.

«На жаль, оперативна інформація часто піддається корегуванню. Оскільки під час пошуково-рятувальних робіт можуть виявлятися частини тіл, які спершу фіксуються як окремі загиблі. Остаточне підтвердження дають експерти-криміналісти після аналізу в мобільній ДНК-лабораторії», – йдеться в повідомленні.

На місцях ударів по житловій інфраструктурі продовжують працювати рятувальники та поліцейські.

Рятувальна операція триває на двох локаціях у Києві. Під завалами ще є люди, тож роботи не припиняться, доки не знайдуть всіх.

Нагадаємо, російські війська масовано атакували Україну, запустивши більше ніж 440 дронів і 32 ракети. Під удар потрапили столиця, Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами президента, столичні рятувальники намагаються дістати людей з-під завалів зруйнованого будинку. «Скільки їх, зараз незрозуміло. Росіяни зруйнували цілий підʼїзд. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва. Досі тривають роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях прильотів», – каже він.

Також, російські війська здійснили масований обстріл Києва вночі 17 червня. Під ударом опинилися житлові будинки у різних районах міста. Внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 15 людей, повідомлялося про майже сотню постраждалих.

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Теги: Київ війна обстріл рятувальники будинок столиця

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