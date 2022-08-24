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День Незалежності: МВС дало рекомендації українцям про правила безпеки

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
День Незалежності: МВС дало рекомендації українцям про правила безпеки
У місцях проведення заходів працюватимуть посилені наряди
фото: Нацполіція

«Сигнал «повітряна тривога» не можна ігнорувати»

Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ дав рекомендації українцям про правила безпеки під час святкування Дня Незалежності 24 серпня. 

«Сигнал «повітряна тривога» не можна ігнорувати, а цього тижня необхідно особливо уважно виконувати рекомендації щодо заходів безпеки. Цьогоріч кількість масових заходів мінімізована, це вимушений та необхідний крок у період воєнного стану», – розповіла речниця МВС Альона Матвєєва.  

У місцях проведення заходів працюватимуть посилені наряди, кінологи, вибухотехніки, слідчо-оперативні групи для реагування на повідомлення про виявлення чи застосування вибухових пристроїв, вогнепальної зброї, виникнення пожеж або інших надзвичайних ситуацій.

За її словами, можлива активізація роботи диверсійних груп противника щоби дестабілізувати ситуацію всередині країни.

«Наразі проводиться моніторинг та збирання інформації про можливу підготовку поодинокими особами або ДРГ провокацій, конфліктних ситуацій та вчинення терактів. Тож прохання до громадян уникати місць скупчення людей, не порушувати режим комендантської години та перебувати в укриттях під час повітряних тривог», — резюмувала Альона Матвєєва.

Нагадаємо, в Україні посилюють заходи безпеки на День Незалежності. У низці регіонів вводять додаткові обмеження і тривалу комендантську годину.

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Теги: МВС День Незалежності

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