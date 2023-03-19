Масштабна пожежа у Каховці: повідомляють про «приліт» по базі окупантів
Пожежу видно навіть з Таврійська
В тимчасово захопленій росіянами Каховці на Херсонщині 19 березня сталася спалахнула велика пожежа. Про можливий «приліт» по базі російських загарбників повідомляють місцеві Telegram-канали.
Густий дим почав здійматися в небо близько 9:00. Повідомляють, пожежу видно навіть з Таврійська.
Пізніше на місце пожежі поїхали рятувальники.
Окупаційна влада про причини поки не повідомляла.
У мережі місцеві жителі припускають, що українські війська могли вдарити по базі російської армії в окупованій Каховці.
До слова, у тимчасово окупованій Новій Каховці, що на Херсонщині скоєно замах на одного з головних колаборантів області. Йдеться про так званого заступника начальника адміністрації Нової Каховки Віталія Гуру.
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