Масштабна пожежа у Каховці: повідомляють про «приліт» по базі окупантів

В Новій Каховці по окупантах щось прилетіло і димить

Пожежу видно навіть з Таврійська

В тимчасово захопленій росіянами Каховці на Херсонщині 19 березня сталася спалахнула велика пожежа. Про можливий «приліт» по базі російських загарбників повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Густий дим почав здійматися в небо близько 9:00. Повідомляють, пожежу видно навіть з Таврійська.

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Пізніше на місце пожежі поїхали рятувальники.

Окупаційна влада про причини поки не повідомляла.

У мережі місцеві жителі припускають, що українські війська могли вдарити по базі російської армії в окупованій Каховці.

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До слова, у тимчасово окупованій Новій Каховці, що на Херсонщині скоєно замах на одного з головних колаборантів області. Йдеться про так званого заступника начальника адміністрації Нової Каховки Віталія Гуру.