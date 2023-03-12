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У Чорному морі посилилася мінна небезпека: причина

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Чорному морі посилилася мінна небезпека: причина
Одеситів попередили про мінну небезпеку через шторм у Чорному морі
фото з відкритих джерел

Мешканців Одеси попереджено про мінну небезпеку

У неділю, 12 березня, у Чорному морі спостерігається шторм. Мешканців Одеси та області попередили про мінну небезпеку. Про це повідомляє місцева влада у Telegram-каналі. 

В Одесі сьогодні без опадів, проте фіксуються шквальні пориви вітру. Вранці пориви досягають 15-18 м/с. Через це у Чорному морі спостерігається шторм. 

«Такі погодні умови підвищують мінну небезпеку. Ворожі вибухонебезпечні предмети можуть дрейфувати вздовж узбережжя», – йдеться у повідомленні.

Також існує загроза детонації мін та викидання на берег.

До слова, армія РФ наразі тримає на бойовому чергування у Чорному морі чотири кораблі. Серед них немає жодного носія «Калібрів».

Через потужний шторм ворожі ракетоносії заведені у пункти базування.

Теги: Чорне море Одеса місцева влада Одещина Telegram шторм влада небезпека

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