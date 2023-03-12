У Чорному морі посилилася мінна небезпека: причина

Одеситів попередили про мінну небезпеку через шторм у Чорному морі

Мешканців Одеси попереджено про мінну небезпеку

У неділю, 12 березня, у Чорному морі спостерігається шторм. Мешканців Одеси та області попередили про мінну небезпеку. Про це повідомляє місцева влада у Telegram-каналі.

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В Одесі сьогодні без опадів, проте фіксуються шквальні пориви вітру. Вранці пориви досягають 15-18 м/с. Через це у Чорному морі спостерігається шторм.

«Такі погодні умови підвищують мінну небезпеку. Ворожі вибухонебезпечні предмети можуть дрейфувати вздовж узбережжя», – йдеться у повідомленні.

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Також існує загроза детонації мін та викидання на берег.

До слова, армія РФ наразі тримає на бойовому чергування у Чорному морі чотири кораблі. Серед них немає жодного носія «Калібрів».

Через потужний шторм ворожі ракетоносії заведені у пункти базування.