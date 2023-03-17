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Українці обрали нову назву Південній залізниці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українці обрали нову назву Південній залізниці
фото: з відкритих джерел

Загалом в опитуванні взяли участь понад 860,4 тис. користувачів «Дії»

Голосування щодо нової назви Південної залізниці завершені. Більшість українців у додатку «Дія» підтримали назву Харківська залізниця. Про це повідомила пресслужба Мінцифри у Telegram.

Загалом в опитуванні взяли участь понад 860,4 тис. користувачів «Дії».

Голоси розподілились наступним чином:

  • Харківська залізниця – 335,6 тисяч голосів;
  • Слобожанська залізниця – 234,7 тисяч голосів;
  • Східна залізниця – 232,5 тисячі голосів;
  • Слобідська залізниця – 57,4 тисячі голосів.

«Опитування відбулося в межах масштабного проєкту Укрзалізниці «Залізна українізація». Головна мета – повністю дерусифікувати українські залізні шляхи та позбутися всіх радянських та російських назв, символів і написів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше українці обрали варіант, як перейменувати Південно-Західну залізницю – Центральна залізниця. «Продовжуємо залізну українізацію.«Південно-Західну» та «Південну» гілки «Укрзалізниці» назвали ще за географічною прив'язкою до Російської імперії. Хоча територіально вони розташовані в інших регіонах. Тому це точно треба міняти», – повідомив віце-прем'єр-міністр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За перейменування проголосували 1,1 млн українців. З них – понад 417,2 тис. за варіант «Центральна залізниця».

Як повідомлялося, Південно-Західна залізниця географічно розташована на півночі України. Але отримала назву ще в часи російської імперії, коли Україна була її південно-західною частиною. Тож час позбуватися старих назв.

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Теги: Telegram Україна залізниця

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