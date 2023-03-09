Палають автівки: наслідки ранкового обстрілу Києва (відео)

На місці події працюють рятувальники

У Святошинському районі Києва рештки ворожої ракети пошкодили автомобілі. Рятувальники намагаються загасити палаючі транспортні засоби.

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Також уламками ракети поранено дві людини. Їм надається медична допомога. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, 00:57 у Києві, а згодом і в низці областей пролунали сирени повітряної тривоги.

Станом на ранок 9 березня в Одесі, Миколаєві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Житомирі, Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Тернопільській областях зафіксовано вибухи.

Унаслідок масованого ракетного удару є влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури Одеської області. Крім того, пошкоджені житлові будинки.

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Окупанти завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

У Києві в Голосіївському районі окупанти влучили в об’єкт інфраструктури. В Святошинському – впали уламки ракети, поранили двох людей та пошкодили автомобілі. Загалом за медичною допомогою звернулися троє людей.

Київська обласна військова адміністрація повідомляла про роботу ППО на Київщині.

До слова, після нічного удару по Житомиру «Шахедами» у місті немає світла та води у більшості будинків, ситуація складна. Електротранспорт в місті не працюватиме, буде багато обмежень.

Крім того, результаті ракетних обстрілів пошкоджено останню лінію, яка живила ЗАЕС. Зараз станція працює на дизельних генераторах.

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Зауважимо, на Львівщині ракета впала у житловій зоні: є загиблі.