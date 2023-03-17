Сі Цзіньпін запускає масштабну реформу органів влади Китаю

Вплив компартії Китаю зросте ще більше

У Китаї стартує масштабна реорганізація органів влади, в рамках якої більшість сфер державного управління фактично перейдуть під контроль Комуністичної партії (КПК). Про це йдеться у плані реформування партійних і державних інститутів КНР, опублікованому Xinhua, передає Укрінформ.

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Зокрема, планується посилення нагляду за фінансовою системою держави шляхом створення у структурі ЦК КПК Центральної фінансової комісії. Новий партійний орган матиме широкі повноваження з планування, розвитку і нагляду за фінансовим сектором Китаю, делеговані відповідними урядовими структурами, вплив яких на фінансову систему стане обмеженим.

При цьому будуть ліквідовані державні регулятори банківської та страхової діяльності, а окремі функції центрального банку та регулятора цінних паперів будуть передані партійній Центральній фінансовій комісії.

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У ЦК КПК також планується утворити Центральну комісію з науки і техніки, яка перебере на себе більшість функцій міністерства науки і технологій, зокрема, в частині формування державної політики в цій сфері. Перед партійною комісією поставлені завдання з проведення структурних науково-технологічних реформ і побудови національної інноваційної системи, впровадження стратегій, планів і політики науково-технічного розвитку країни, а також посилення керівництва над науково-технічною роботою.

Ще одним новим структурним підрозділом у складі керівного органу КПК стане Управління соціальної роботи, яке відповідатиме за розгляд скарг громадян і дослідження суспільних настроїв. Воно контролюватиме урядове Національне управління скарг і пропозицій громадян, а також займатиметься партійним будівництвом на підприємствах, зокрема й тих, що перебувають у змішаній чи приватній власності.

Крім того, планується оптимізувати функції низки міністерств, реорганізувати Управління у справах Гонконгу та Макао, створити Національне бюро даних та вдосконалити роботу інших урядових органів.

Згідно з планом, центральна влада має завершити реформу до кінця поточного року, а місцева – до кінця 2024-го.

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Спільним результатом реалізації кожного окремого пункту плану є посилення партійного контролю КПК над органами державного управління і фактичне стирання межі між партійною і державною владою Китаю.

Нагадаємо, 10 березня Загальнокитайські збори народних представників переобрали Сі Цзіньпіна на посаду голови Китайської народної республіки на третій п'ятирічний термін.