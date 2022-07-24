Матір окупанта розповіла, що транслюють російські ЗМІ про війну в Україні (аудіо)

«Вже Захід грошей не дає, Зброю також призупиняють, не посилають»

Чергову розмову окупанта зі своєю матір’ю опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Жінка розповідає про новини, які транслюють російські ЗМІ. Головна думка – Україна потроху здається: «Вже Захід грошей не дає, Зброю також призупиняють, не посилають».

Син каже, що все це неправда і скаржиться на ставлення до військових з боку вищого керівництва і боїться, що його запроторять до в’язниці у разі відмови воювати: «Тут більше за техніку, ніж за людину… Я боюсь, щоб справді не посадили». Мама підтверджує таку можливість: «Путін сказав вважати дезертирством і одразу… Саджати! Як дезертирство вважати і саджати».

Нагадаємо, низка дошкульних ударів Збройних сил по складах боєприпасів окупаційних сил змусила росіян вдатися до маскування постачання зброї.

Відомо, що у липні ЗСУ завдали кілька влучних ударів по складах, де рашисти зберігали боєприпаси. Так, тільки аз 15 липня були знищені два російські склади на Херсонщині - районі Благодатного та Давидова Броду.