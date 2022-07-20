Антонівський міст: прихильники РФ б'ють на сполох та говорять про план втечі з Херсона

«Головні» колаборанти Херсонщини думають, що робити з пошкодженим мостом

Ударом по переправі у захопленому Херсоні Збройні сили України ускладнили життя окупантам. Вони навіть можуть опинитися без постачання та шляхів для відступу. Прихильники російських окупантів заговорили про втечу з тимчасово окупованого міста.

Проїзд можливий лише для легкового та пасажирського транспорту, вантажівки та військова техніка можуть перетнути Дніпро лише далі на 80 кілометрів по дамбі Каховської ГЕС, повідомив голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо.

«Для того, щоб ремонтно-відновлювальні роботи були завершені якнайшвидше, рух мостом буде дозволено лише легковому та пасажирському транспорту», – сказав Сальдо у відеозверненні, опублікованому в телеграм-каналі адміністрації.

Коментарі під відео ушкоджень на мосту, яким поділився у Telegram-каналі один із гауляйтерів Херсонської області Кирило Стремоусов, теж не втішні для поціновувачів дій РФ. Його читачі почали підозрювати, що все далеко не так, як їм намагаються донести «головні» колаборанти.

Зрадники зізналися, що бояться наступу ЗСУ і підозрюють, що це буде дуже скоро. «Якщо вони свого досягнуть, ми всі тупо приречені», – пишуть читачі Стремоусова.

«Якщо з мостом щось трапиться, жителям міста буде д*па»

«Ви у своїх відео кажете, що все в порядку, під контролем, їм нічого не вдасться, потихеньку починають працювати служби, організації. Але ракети літають все частіше, вони реально потрапляють у цілі, сьогодні це остання крапля!»

«Як можна було допустити Антонівський міст?»

«Та коли вже армія РФ перестане пропускати такі удари?»

«Не знаємо що робити. Їхати на лівий берег чи залишатися в Херсоні? Є родичі, можна буде до Криму виїхати. Сидимо в роздумах. Чую, що часу не багато залишилося, паніка підступає», – написали шанувальники «русского міра»

Нагадаємо, окупанти можуть залишитись без шляхів для відступу з Херсону.

Херсонська облрада радить не користуватися без нагальної потреби Антонівським мостом, який отримав пошкодження внаслідок обстрілів.

Нагадаємо, 19 червня ЗСУ вдарили по мосту, яким рашисти перевозили техніку та паливо. Пізніше херсонська облрада повідомила про стан Антонівського мосту після вибуху.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України на Херсонщині завдали ударів по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів в районі Райського та по складу боєприпасів в районі Берислава, об’єкти знищено.

Також вчора українські бійці вкотре вдарили по рашистах у Новій Каховці.

Нагадаємо, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.

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