  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Окупанти почали ховати зброю під вивіскою партії Путіна
рус
    Політика

    Окупанти почали ховати зброю під вивіскою партії Путіна

    Росіяни маскують зброю під гуманітарку від партії влади - Окупанти почали ховати зброю під вивіскою партії Путіна
    Росіяни маскують зброю під гуманітарку від партії влади
    фото з російських джерел

    До Херсонщини почали заїжджати вантажівки із «гуманітаркою» із Росії

    Низка дошкульних ударів Збройних сил по складах боєприпасів окупаційних сил змусила росіян вдатися до маскування постачання зброї. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    Так, за інформацією української розвідки, на півдні рашисти почали маскувати постачання зброї під «гуманітарку».

    У Херсонську область в останні дні заїхало 20 вантажівок, позначених як гуманітарна допомога. Крім написів про «гуманітарку», на бортах вантажних автомобілів розмішений логотип російської партії влади, «Єдиної Росії».

    Насправді, замість гуманітарної допомоги у вантажівках приїхали боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ.

    Також українська розвідка зазначила, що нові склади боєприпасів рашисти почали облаштовувати у об’єктах цивільної інфраструктури – зокрема, у закладах культури та освіти.

    Нагадаємо, що у липні ЗСУ завдали кілька влучних ударів по складах, де рашисти зберігали боєприпаси. Так, тільки аз 15 липня були знищені два російські склади на Херсонщині - районі Благодатного та Давидова Броду.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти зброя війна Херсонщина гуманітарна допомога Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти почали ховати зброю під вивіскою партії Путіна