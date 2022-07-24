Ексрадник міністра МВС назвав приховану ціль удару росіян по одеському порту

Ракетний удар міг мати на меті серйозно підняти ціни на перевезення українського зерна

Удар росіян по одеському порту відразу після підписання угоди по зерну міг мати приховану ціль. Таку думку озвучив колишній радник міністра МВС Віктор Андрусів.

«Росія виграє від високих цін на зерно. І вивіз українського зерна може серйозно ці ціни збивати. Тому важливо, що українське зерно все-таки дорого обходилось. Ракетний удар міг мати на меті серйозно підняти ціни на перевезення українського зерна. Зрозуміло, що після цього ризик вивезення нашого зерна сильно виріс, і власники суден будуть змушені підняти ціни, якщо взагалі захочуть ризикувати. Ціни піднімуть і морські страхові компанії, через останній обстріл, оскільки угода по зерну не дає жодних гарантій, що судно з зерном не буде потоплене», – вважає Андрусів.

Підвищення ризиків взагалі може негативно позначитись на обсягах вивезення зерна і в цілому зірвати цей процес. Але тоді вина буде на українській стороні, оскільки росіяни «нібито» всі умови виконують, припускає колишній радник міністра МВС.

«Ще один цікавий факт, який спочатку не викликав серйозного інтересу: Раша тудей відкриває офіс в Найробі. Це означає, що Росія планує відкрити серйозний інформаційний фронт в Африці, і «зрив угоди по зерну» українцями може бути одним із пріоритетів висвітлення», – пише Віктор Андрусів.

Нагадаємо, 23 липня Росія завдала ракетного удару по одеському порту. Пізніше стало відомо, що торговий порт Одеси був обстріляний ракетами «Калібр».

Речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські загарбники атакували Одеський морський порт і влучили саме туди, де зберігалось зерно.