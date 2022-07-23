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    Події в Україні

    Втрати РФ в Україні перевищили 39 тис. військових: оновлені дані Генштабу

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    За добу українські воїни знищили чотири ворожих танки і дев'ять БМП - Втрати РФ в Україні перевищили 39 тис. військових: оновлені дані Генштабу
    За добу українські воїни знищили чотири ворожих танки і дев'ять БМП
    фото: Генштаб ЗСУ

    Найбільших втрат минулої доби окупанти зазнали на Донбасі

    За минулу добу українські захисники знищили близько 240 рашистів, а від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 39240 бійців. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

    Згідно з його даними, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 липня орієнтовно склали:

    • танків ‒ 1708 (за добу +4) одиниць,
    • бойових броньованих машин ‒ 3929 (+9) одиниць,
    • артилерійських систем – 864 (+1) одиниці,
    • РСЗВ – 253 (+2) одиниць,
    • засоби ППО – 113 (+0) одиниць,
    • літаків – 221 (+0) одиниць,
    • гелікоптерів – 188 (+0) одиниць,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+1) одиниць,
    • крилатих ракет – 167 (+0) одиниць,
    • кораблів/катерів – 15 (+0) одиниць,
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2820 (+17) одиниць,
    • спеціальної техніки – 72 (+0) одиниць.

    Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках.

    Дані уточнюються.

    Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 23 липня
    Теги: росія окупанти війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Втрати РФ в Україні перевищили 39 тис. військових: оновлені дані Генштабу