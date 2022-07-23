Втрати РФ в Україні перевищили 39 тис. військових: оновлені дані Генштабу

За добу українські воїни знищили чотири ворожих танки і дев'ять БМП

Найбільших втрат минулої доби окупанти зазнали на Донбасі

За минулу добу українські захисники знищили близько 240 рашистів, а від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 39240 бійців. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з його даними, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 липня орієнтовно склали:

танків ‒ 1708 (за добу +4) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 3929 (+9) одиниць,

артилерійських систем – 864 (+1) одиниці,

РСЗВ – 253 (+2) одиниць,

засоби ППО – 113 (+0) одиниць,

літаків – 221 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 188 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+1) одиниць,

крилатих ракет – 167 (+0) одиниць,

кораблів/катерів – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2820 (+17) одиниць,

спеціальної техніки – 72 (+0) одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюються.