Втрати РФ в Україні перевищили 39 тис. військових: оновлені дані Генштабу

Втрати РФ в Україні перевищили 39 тис. військових: оновлені дані Генштабуграфіка
За добу українські воїни знищили чотири ворожих танки і дев'ять БМП
фото: Генштаб ЗСУ
Найбільших втрат минулої доби окупанти зазнали на Донбасі
За минулу добу українські захисники знищили близько 240 рашистів, а від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 39240 бійців. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Згідно з його даними, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 липня орієнтовно склали:
- танків ‒ 1708 (за добу +4) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 3929 (+9) одиниць,
- артилерійських систем – 864 (+1) одиниці,
- РСЗВ – 253 (+2) одиниць,
- засоби ППО – 113 (+0) одиниць,
- літаків – 221 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 188 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+1) одиниць,
- крилатих ракет – 167 (+0) одиниць,
- кораблів/катерів – 15 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2820 (+17) одиниць,
- спеціальної техніки – 72 (+0) одиниць.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках.
Дані уточнюються.