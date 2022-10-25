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McDonald’s запрацює ще у двох містах України

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
McDonald’s запрацює ще у двох містах України
McDonald’s почав відновлювати роботу по Україні
фото з відкритих джерел

У столиці відновлять роботу одразу п'ять закладів мережі 

Мережа закладів швидкого харчування McDonald’s відчиняє двері для відвідувачів Тернополя й Борисполя. А ще відновлює роботу одразу п'яти закладів у Києві, повідомила пресслужба мережі 25 жовтня.

У закладах на вулиці Гетьмана Мазепи, 30 в Тернополі та на вулиці Київський шлях, 67 в Борисполі будуть доступні всі способи замовлення: зали, експрес-вікна, «МакДрайв», доставка.

Також відкривають ще пʼять закладів у Києві, за такими адресами:

  • Вулиці Богдана Хмельницького, 40/25 (біля метро «Університет» та «Золоті Ворота»);
  • Вулиці Берковецькій, 6Д (ТРЦ Lavina Mall);
  • Проспекті Правди, 47 (ТРЦ Retroville);
  • Вулиці Миколи Лаврухіна, 4А (ТРЦ «РайON» на Троєщині);
  • Вокзальній площі, 2 (біля Центрального залізничного вокзалу).
McDonald’s запрацює ще у двох містах України фото 1

Усі ресторани працюють за оновленими протоколами безпеки. Під час повітряної тривоги вони закриваються, аби працівники і відвідувачі могли перейти в укриття. Відновлювати роботу ресторани будуть орієнтовно за годину після скасування тривоги: цей час потрібен на включення обладнання та на підготовку працівників до роботи.

Якщо повітряна тривога буде скасована менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриють вже тільки наступного дня. Також ресторани не працюватимуть під час відключення світла (вони відновлюватимуть роботу орієнтовно за годину після включення світла).

Нагадаємо, що нещодавно ресторани відкрили у Львові, Тернополі та Києві.

Як відомо, у середині жовтня в столиці відкрились ще три ресторани McDonaldʼs. З 9 жовтня у Києві працює вже 15 закладів мережі. 

Теги: Київ харчування McDonald’s

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